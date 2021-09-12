«Сампдория»
«Сампдория» в начавшемся сезоне едва ли будет бороться за высокие места. Генуэзцы давно являются середняками Серии А.
На текущий момент у «Сампдории» одно набранное очко после двух сыгранных туров. Команда занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата Италии.
В минувшем туре «Сампдория» добыла первый зачетный балл. Выездной поединок с «Сассуоло» завершился сухой ничьей.
«Сампдория» одолевают кадровые проблемы. Вот и в этой встрече не сыграет опытнейший форвард Маноло Габбьядини.
«Интер»
Даже без Ромелу Лукаку, ушедшего в «Челси», миланцы — однозначно фавориты чемпионата. Теперь многое будет зависеть от Лаутаро Мартинеса.
Вот и новый чемпионат команда начала вполне прилично. На текущий момент «Интер» занимает 3 строчку в турнирной таблице с 6 очками в активе.
В предыдущем туре чемпионата команда добыла выездную викторию. Жертвой «Интера» стала «Верона» (1:3).
К слову, в том поединке дубль на счету Хоакина Корреа. Несомненно, аргентинец постарается себя проявить и в отчетной встрече.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 2.48, на ничью за 5.00, а на «Сампдорию» — за 3.10.
«Интер» наверняка будет действовать в привычной остроатакующей манере.
Миланцы борются за чемпионский титул, а значит, будут беспрерывно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Интера» с коэффициентом 2.48.