«Сампдория» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 3-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 13:30 мск. «Сампдория» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

«Сампдория» в начавшемся сезоне едва ли будет бороться за высокие места. Генуэзцы давно являются середняками Серии А.

На текущий момент у «Сампдории» одно набранное очко после двух сыгранных туров. Команда занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

В минувшем туре «Сампдория» добыла первый зачетный балл. Выездной поединок с «Сассуоло» завершился сухой ничьей.

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«Сампдория» одолевают кадровые проблемы. Вот и в этой встрече не сыграет опытнейший форвард Маноло Габбьядини.

«Интер»

Даже без Ромелу Лукаку, ушедшего в «Челси», миланцы — однозначно фавориты чемпионата. Теперь многое будет зависеть от Лаутаро Мартинеса.

Вот и новый чемпионат команда начала вполне прилично. На текущий момент «Интер» занимает 3 строчку в турнирной таблице с 6 очками в активе.

В предыдущем туре чемпионата команда добыла выездную викторию. Жертвой «Интера» стала «Верона» (1:3).

К слову, в том поединке дубль на счету Хоакина Корреа. Несомненно, аргентинец постарается себя проявить и в отчетной встрече.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 2.48, на ничью за 5.00, а на «Сампдорию» — за 3.10.

Хозяева еще даже не открыли счет своим голам в сезоне .

«Интер» наверняка будет действовать в привычной остроатакующей манере.

Миланцы борются за чемпионский титул, а значит, будут беспрерывно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Интера» с коэффициентом 2.48.