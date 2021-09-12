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    «Интер» снова победит?

    «Сампдория» — «Интер». Прогноз, ставка (к. 2.48) на футбол, Серия А, 12 сентября 2021 года

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    Лаутаро Мартинес
    «Сампдория» сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 3-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 13:30 мск. «Сампдория» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Сентября 2021 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 13:30 Интер Интер
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.90
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.67
  • Ставка!
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    «Сампдория»

    «Сампдория» в начавшемся сезоне едва ли будет бороться за высокие места. Генуэзцы давно являются середняками Серии А.

    На текущий момент у «Сампдории» одно набранное очко после двух сыгранных туров. Команда занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата Италии.

    В минувшем туре «Сампдория» добыла первый зачетный балл. Выездной поединок с «Сассуоло» завершился сухой ничьей.

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    «Сампдория» одолевают кадровые проблемы. Вот и в этой встрече не сыграет опытнейший форвард Маноло Габбьядини.

    «Интер»

    Даже без Ромелу Лукаку, ушедшего в «Челси», миланцы — однозначно фавориты чемпионата. Теперь многое будет зависеть от Лаутаро Мартинеса.

    Вот и новый чемпионат команда начала вполне прилично. На текущий момент «Интер» занимает 3 строчку в турнирной таблице с 6 очками в активе.

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    • В предыдущем туре чемпионата команда добыла выездную викторию. Жертвой «Интера» стала «Верона» (1:3).

    К слову, в том поединке дубль на счету Хоакина Корреа. Несомненно, аргентинец постарается себя проявить и в отчетной встрече.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Интер» за 2.48, на ничью за 5.00, а на «Сампдорию» — за 3.10.

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    Хозяева еще даже не открыли счет своим голам в сезоне.

    «Интер» наверняка будет действовать в привычной остроатакующей манере.

    Миланцы борются за чемпионский титул, а значит, будут беспрерывно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Интера» с коэффициентом 2.48.

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    «Сампдория» — «Интер»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 12.09.2021. Прогнозы на футбол. «Интер» снова победит?
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