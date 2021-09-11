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    «Химки» оставят «Спартак» без главного тренера?

    «Спартак» — «Химки». Прогноз (к. 3.38) и ставки на чемпионат России 11 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак» — «Химки»
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    Руй Витория
    «Спартак» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках седьмого тура чемпионата России. Матч пройдет 11 сентября в Москве, начало — в 19:00 мск. «Спартак» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Сентября 2021 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:00 Химки Химки
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    «Спартак»

    «Спартак» — главное разочарование стартового отрезка. Какими были ожидания и какой оказалась реальность, это просто кошмар. И самое удивительное, что «Спартак» разваливают изнутри те, кто в первую очередь заинтересован в его успехах.

    Бесконечные скандалы и конфликты в руководстве клуба привели к тому, что красно-белые провалили матчи с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов и ужасно стартовали в чемпионате России.

    После шести туров «Спартак», набрав семь очков, занимает всего лишь десятое место. Впереди, например, «Нижний Новгород», которому команда Руя Витории умудрилась проиграть на своем поле.

    Календарь и таблица РПЛ

    Перед паузой на матчи сборных «Спартак» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» и потерпел домашнее поражение от «Сочи».

    В принципе, уже был не один повод уволить Виторию, но, видимо, в клубе понимают, что дело не только в тренере. Поэтому португалец пока еще в России.

    «Химки»

    «Химки» тоже не очень удачно начали новый чемпионат. После шести туров подмосковный клуб находится на 12-й строчке.

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    • Хотя на самом деле у «Химок» пока был лишь один по-настоящему провальный матч. В середине августа команда Игоря Черевченко уступила на выезде «Сочи» со счетом 0:3. Между тем, домашнее поражение от «Зенита» вряд ли стоит называть провалом.

    При этом «Химки» одержали гостевую победу над «Краснодаром» и сыграли вничью с «Ростовом», «Рубином» и «Нижним Новгородом», который на деле оказался не таким уж и слабым.

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    «Химки» не смогли забить только в одном из шести предыдущих матчей.

    Прогноз и ставка

    На «Спартак» можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Химок» — за 7.00.

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    В межсезонье красно-белые уничтожили «Химки» на Кубке Матч Премьер, забив пять мячей, но, что было потом, все знают — «Спартак» развалился. Успехи в товарищеских матчах вообще не имеют никакого значения.

    «Спартак» был в очень ужасном состоянии до паузы, и вряд ли с тех пор что-то кардинально изменилось. В моральном плане команда просто разбита.

    Ставка — победа «Химок» или ничья за 2.73.

    И также можно рассмотреть ставку на тотал «Химок» больше 1,0 за 3.38.

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    «Спартак» — «Химки»: прогноз, ставка (2.73), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на футбол. «Химки» оставят «Спартак» без главного тренера?
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