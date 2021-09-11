«Спартак»
«Спартак» — главное разочарование стартового отрезка. Какими были ожидания и какой оказалась реальность, это просто кошмар. И самое удивительное, что «Спартак» разваливают изнутри те, кто в первую очередь заинтересован в его успехах.
Бесконечные скандалы и конфликты в руководстве клуба привели к тому, что красно-белые провалили матчи с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов и ужасно стартовали в чемпионате России.
После шести туров «Спартак», набрав семь очков, занимает всего лишь десятое место. Впереди, например, «Нижний Новгород», которому команда Руя Витории умудрилась проиграть на своем поле.
Перед паузой на матчи сборных «Спартак» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» и потерпел домашнее поражение от «Сочи».
В принципе, уже был не один повод уволить Виторию, но, видимо, в клубе понимают, что дело не только в тренере. Поэтому португалец пока еще в России.
«Химки»
«Химки» тоже не очень удачно начали новый чемпионат. После шести туров подмосковный клуб находится на 12-й строчке.
Хотя на самом деле у «Химок» пока был лишь один по-настоящему провальный матч. В середине августа команда Игоря Черевченко уступила на выезде «Сочи» со счетом 0:3. Между тем, домашнее поражение от «Зенита» вряд ли стоит называть провалом.
При этом «Химки» одержали гостевую победу над «Краснодаром» и сыграли вничью с «Ростовом», «Рубином» и «Нижним Новгородом», который на деле оказался не таким уж и слабым.
«Химки» не смогли забить только в одном из шести предыдущих матчей.
Прогноз и ставка
На «Спартак» можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Химок» — за 7.00.
В межсезонье красно-белые уничтожили «Химки» на Кубке Матч Премьер, забив пять мячей, но, что было потом, все знают — «Спартак» развалился. Успехи в товарищеских матчах вообще не имеют никакого значения.
«Спартак» был в очень ужасном состоянии до паузы, и вряд ли с тех пор что-то кардинально изменилось. В моральном плане команда просто разбита.
Ставка — победа «Химок» или ничья за 2.73.
И также можно рассмотреть ставку на тотал «Химок» больше 1,0 за 3.38.