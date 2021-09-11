11 сентября в Москве на РЖД-Арене «Локомотив» сыграет против самарских «Крыльев Советов» в 7-м туре РПЛ. Стартовый свисток будет дан в 14:00 по мск. «Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

В прошлом сезоне «Локомотив» финишировал на третьем месте в турнирной таблице РПЛ и выиграл национальный Кубок, переиграв в финале как раз «Крылья Советов» со счетом 3:1.

В текущей компании «железнодорожники» еще не знали горечи поражений, набрав в шести играх 12 очков, с которыми идут на текущий момент на четвертой позиции в турнирной таблице.

Стартовали «зелено-красные» в этом чемпионате с двух викторий подряд, после чего расписали две мировые кряду, одна из которых была дома с прошлогодним чемпионом «Зенитом» — 1:1.

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В последних двух игровых днях первенства «Локомотив» сперва одолел на своем поле «Краснодар» со счетом 2:1, а затем поделил очки в дерби с «Динамо», закончив встречу со счетом 1:1.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов», которые в прошлом сезоне стали победителями первого российского дивизиона, в элите пока идут десятыми, имея на своем счету семь очков.

Самарский коллектив проиграл первые три встречи в РПЛ. В первом туре «Крылышки» в родных стенах потерпели фиаско от «Ахмата» со счетом 1:2, затем уступили московскому «Спартаку» 0:1 дома и «Арсеналу» 1:2 в Туле.

После этого «волжане» не уступали. В четвертом игровом дне «Крылья Советов» расписали выездную ничью с «Рубином» 1:1, а затем одержали две виктории подряд.

Так, сперва «Крылья Советов» одолели на своем поле «Сочи» со счетом 1:0, а в минувшем туре переиграли на выезде «Уфу» со счетом 2:1.

За последний пять очных встреч этих клубов трижды побеждали «железнодорожники» и два раза была ничья. Причем в четырех из пяти случаев забивали оба коллектива.

Прогноз и ставка на «Локомотив» — «Крылья Советов»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.83.

На викторию «Крыльев Советов» дают — 4.54, ничья оценена — в 3.86.

И хотя «Крылышки» в последнее время наладили свою игру, но в Москве у них мало шансов на успех с «Локо», с которым они играю крайне неудачно.