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    «Локо» одолеет «Крылышки» на РЖД-Арене

    «Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз, ставка (к. 1.83) на чемпионат России по футболу 11 сентября 2021 года

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    «Локомотив»
    11 сентября в Москве на РЖД-Арене «Локомотив» сыграет против самарских «Крыльев Советов» в 7-м туре РПЛ. Стартовый свисток будет дан в 14:00 по мск. «Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.80
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.30
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    В прошлом сезоне «Локомотив» финишировал на третьем месте в турнирной таблице РПЛ и выиграл национальный Кубок, переиграв в финале как раз «Крылья Советов» со счетом 3:1.

    В текущей компании «железнодорожники» еще не знали горечи поражений, набрав в шести играх 12 очков, с которыми идут на текущий момент на четвертой позиции в турнирной таблице.

    Стартовали «зелено-красные» в этом чемпионате с двух викторий подряд, после чего расписали две мировые кряду, одна из которых была дома с прошлогодним чемпионом «Зенитом» — 1:1.

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    В последних двух игровых днях первенства «Локомотив» сперва одолел на своем поле «Краснодар» со счетом 2:1, а затем поделил очки в дерби с «Динамо», закончив встречу со счетом 1:1.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов», которые в прошлом сезоне стали победителями первого российского дивизиона, в элите пока идут десятыми, имея на своем счету семь очков.

    Самарский коллектив проиграл первые три встречи в РПЛ. В первом туре «Крылышки» в родных стенах потерпели фиаско от «Ахмата» со счетом 1:2, затем уступили московскому «Спартаку» 0:1 дома и «Арсеналу» 1:2 в Туле.

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    • После этого «волжане» не уступали. В четвертом игровом дне «Крылья Советов» расписали выездную ничью с «Рубином» 1:1, а затем одержали две виктории подряд.

    Так, сперва «Крылья Советов» одолели на своем поле «Сочи» со счетом 1:0, а в минувшем туре переиграли на выезде «Уфу» со счетом 2:1.

    За последний пять очных встреч этих клубов трижды побеждали «железнодорожники» и два раза была ничья. Причем в четырех из пяти случаев забивали оба коллектива.

    Прогноз и ставка на «Локомотив» — «Крылья Советов»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Локомотива» предлагают — 1.83.

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    На викторию «Крыльев Советов» дают — 4.54, ничья оценена — в 3.86.

    И хотя «Крылышки» в последнее время наладили свою игру, но в Москве у них мало шансов на успех с «Локо», с которым они играю крайне неудачно.

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    «Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на футбол. «Локо» одолеет «Крылышки» на РЖД-Арене
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