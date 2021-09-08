Чехия сыграет на своем поле с Украиной в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 8 сентября, начало — в 21:45 мск. Чехия — Украина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Чехии

Сборная Чехии нынешний отборочный цикл к Мундиалю проводит не слишком удачно. Да, пока чехи занимают 2 место в своей группе, но у Уэльса меньше сыгранных матчей.

По итогам пяти сыгранных туров сборная Чехии набрала только 7 очков. При этом у команды уже 7 пропущенных мячей…

…Три из которых влетели в ворота команды в предыдущем матче. Бельгийцы были банально сильнее, и разгромили сборную Чехии (3:0).

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Чехи против украинцев сыграли уже четыре раза. Причем лишь в одном поединке команде удалось добиться победы, а два матча завершились поражениями.

Сборная Украины

Нынешний отборочный турнир к чемпионату мира сборная Украины проводит крайне неудачно. Шутка ли, но украинцы все свои 5 матчей свели вничью.

Сборная Украины еще не потеряла шансов на 2 место в своей группе. Последний поединок команда Александра Петракова провела против Франции, и завершился он со счетом 1:1.

После игры с французами лагерь сборной Украины покинуло сразу несколько ведущих игроков. Так что Петраков наверняка даст шанс проявить себя резервистам.

Впрочем, даже ближайший резерв способен выстрелить. Тот же Даниил Сикан уже успел открыть счет своим голам за сборную, поразив ворота казахов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Чехию за 2.33, на ничью за 3.25, а на Украину — за 3.35.

Хозяева обладают неплохим кадровым потенциалом, и наверняка огорчат ворота соперника.

Даже не в самом своем боевом составе команда Петракова наверняка не уйдет с поля без гола .

В поединках такого рода соперники стараются проявить себя в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.02.