Австрия сыграет на своем поле с Шотландией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 21:45 мск. Австрия — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Австрии

Сборная Австрии нынешний отборочный цикл фактически проваливает. Особую тревогу вызывает оборона, которая ошибается уж слишком часто.

По итогам 4 сыгранных матчей сборная Австрии занимает 4 место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у австрийцев всего 7 набранных очков.

В минувшем туре квалификации Австрия разгромно уступила. Выезд в Израиль для команды стал сущей мукой (5:2).

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С шотландцами сборная Австрии пересекалась довольно часто. Вот только последняя виктория над «скоттами» датирована аж 2003 годом.

Сборная Шотландии

Нынешний турнир сборная Шотландии проводит довольно неплохо. По итогам 5 сыгранных матчей команда занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 8 очков.

Шотландцы пытаются догнать идущий вторым Израиль. Правда, пока отставание от израильтян измеряется двумя баллами.

Минувший тур команда может записать себе в актив. Как минимум, в плане результата, ведь дома была минимально обыграна Молдавия.

Шотландцы довольно неплохо обороняются. Вот и в этой встрече «скотты» наверняка отдадут территориальное преимущество сопернику.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Австрию за 1.80, на ничью за 3.50, а на Шотландию коэффициент 4.70.

Хозяева многовато пропускают, но в атаке смотрятся довольно прилично .

Гости организованно действуют в обороне, и в этом матче рассчитывают сыграть на этом козыре.

Австрийцы сильны в атаке, но частенько пропускают в свои ворота. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.03.