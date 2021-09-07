ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арсен ВенгерИдея Венгера ухудшит чемпионат мира и сам футбол Серж ГнабриРазгром с теннисным счетом. Немцы показали, кто настоящий лидер группы J Даниил Медведев US Open. Медведев обыграл Эванса, Свитолина прошла Халеп
  • 23:49
    • Сборные Швейцарии и Италии победителя не определили
  • 23:43
    • Сборная Испании с крупным счетом обыграла Грузию
  • 23:37
    • Сборная Германии отгрузила шесть мячей в ворота Армении
  • 23:06
    • Матч между сборными Бразилии и Аргентины приостановлен
  • 22:47
    • Медведев вышел в четвертьфинал US Open
  • 20:53
    • Сборная Англии забила четыре мяча Андорре
  • 20:02
    • Российские волейболисты переиграли финнов на чемпионате Европы
    Все новости спорта

    Австрийский голевой обмен?

    Австрия — Шотландия. Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, ЧМ-2022, 7 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Австрии Прогнозы на Сборная Шотландии Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Австрия — Шотландия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристоф Баумгартнер
    Австрия сыграет на своем поле с Шотландией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 21:45 мск. Австрия — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F 07 Сентября 2021 года
    Австрия
  • Вена
    •  Австрия 21:45 Шотландия Шотландия
  • ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа F
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.70
  • Ставка!
    •

    Сборная Австрии

    Сборная Австрии нынешний отборочный цикл фактически проваливает. Особую тревогу вызывает оборона, которая ошибается уж слишком часто.

    По итогам 4 сыгранных матчей сборная Австрии занимает 4 место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у австрийцев всего 7 набранных очков.

    В минувшем туре квалификации Австрия разгромно уступила. Выезд в Израиль для команды стал сущей мукой (5:2).

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    С шотландцами сборная Австрии пересекалась довольно часто. Вот только последняя виктория над «скоттами» датирована аж 2003 годом.

    Сборная Шотландии

    Нынешний турнир сборная Шотландии проводит довольно неплохо. По итогам 5 сыгранных матчей команда занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 8 очков.

    Шотландцы пытаются догнать идущий вторым Израиль. Правда, пока отставание от израильтян измеряется двумя баллами.

  • Первый триумф Карпина. Сборная России вышла на первое место в группе
  • Сборная России со счетом 2:0 на выезде обыграла команду Кипра в пятом туре квалификации ЧМ-2022. Рассказываем, как это было
  • 04/09/2021

    • Минувший тур команда может записать себе в актив. Как минимум, в плане результата, ведь дома была минимально обыграна Молдавия.

    Шотландцы довольно неплохо обороняются. Вот и в этой встрече «скотты» наверняка отдадут территориальное преимущество сопернику.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Австрию за 1.80, на ничью за 3.50, а на Шотландию коэффициент 4.70.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Хозяева многовато пропускают, но в атаке смотрятся довольно прилично.

    Гости организованно действуют в обороне, и в этом матче рассчитывают сыграть на этом козыре.

    Австрийцы сильны в атаке, но частенько пропускают в свои ворота. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Перу — Венесуэла
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Йокерит — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  3.26
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Спартак — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сочи — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Куньлунь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.12
  • Экспресс дня 6 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Уэска — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Южная Корея — Ливан
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Вьетнам — Австралия
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Россия — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Австрия — Шотландия: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 07.09.2021. Прогнозы на футбол. Австрийский голевой обмен?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры