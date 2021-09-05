ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная России пока что вторая в группеБудут ли Россия и Армения лидерами после 5-го тура? Криштиану Роналду Неповторимый. Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную Стефанос Циципас US Open. Циципас прошел в третий круг, Павлюченкова обыграла Шмидлову
  • 18:21
    • Игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде 2022 года
  • 14:30
    • Божович — главный тренер тульского «Арсенала»
  • 20:01
    • «Спартак» огласил заявку на Лигу Европы
  • 19:21
    • Хет-трик Кулемина принес «Салавату» победу над «Барысом»
  • 19:10
    • «Зенит» продлил контракт с защитником
  • 09:45
    • Ионов и Марио Фернандес пропустят игру с Кипром, но будут готовы к матчу с Мальтой
  • 13:12
    • Жданов с мировым рекордом выиграл третье золото на Паралимпиаде в Токио
    Все новости спорта

    Пятая подряд победа хабаровчан?

    «СКА-Хабаровск» — «Спартак-2». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, ФНЛ, 5 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на СКА-Хабаровск Прогнозы на Спартак-2 Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «СКА-Хабаровск» — «Спартак-2»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Бушманов
    «СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Спартаком-2» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 08:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Спартак-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «СКА-Хабаровск»

    Команда Сергея Юрана, как и предполагалось, борется за повышение в классе. Как минимум, в стыках хабаровчан точно видать!

    В минувшем туре «СКА-Хабаровск» сумел добыть важнейшую победу. Дома команда минимально одолела «Кубань» благодаря точному выстрелу Давида Караева.

    К слову, ту встрече хабаровчане завершали вдевятером. Так что отчетный поединок пропустят дисквалифицированные Ираклий Квеквескири и Дмитрий Литвин.

    Прогнозы на ФНЛ

    «СКА-Хабаровск» пока идет на третьей позиции. Причем команда имеет на два очка меньше, чем идущий вторым «Оренбург».

    «Спартак-2»

    Молодая спартаковская поросль, как и положено, нестабильна. Вроде бы подопечные Евгения Бушманова переиграли «Аланию» и «Текстильщик», как случилось поражение от земляков из «Олимп-Долгопрудного» (0:2).

    На текущий момент «Спартак-2» занимает 8 место с 13 очками в активе. Причем забили спартаковцы 9 мячей, пропустив в свои ворота 14.

  • Топ-5 победителей трансферной кампании
  • Кто больше всех выиграл от переходов?
  • Вчера

    • В минувшем туре «Спартак-2» разочаровал. Между тем, потенциал у команды Бушманова есть, и немалый.

    Нет сомнений, что выезд в Хабаровск команда воспримет как вызов. Проверить себя на фоне одного из фаворитов ФНЛ — редкая, но очень мотивирующая возможность.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 1.73, на ничью за 3.84, а на «Спартак-2» — за 4.62.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Хозяева находятся в лидирующей группе, к тому же имеют серию из четырех побед подряд.

    «Спартак-2» нестабилен, и вряд ли команде Бушманова удастся разжиться очками в этой встрече.

    Команда Юрана стремглав несется в зону прямого повышения в классе, и наверняка добудет три очка. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» в 1 тайме с коэффициентом 2.28.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андухар — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  3.78
  • Прогноз на матч Свитолина — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  6.68
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Жирона — Спортинг Хихон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Хьюстон Динамо — Портленд Тимберс
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Рублев — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Финляндия — Казахстан
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «СКА-Хабаровск» — «Спартак-2»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Прогнозы на футбол. Пятая подряд победа хабаровчан?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры