«СКА-Хабаровск»
Команда Сергея Юрана, как и предполагалось, борется за повышение в классе. Как минимум, в стыках хабаровчан точно видать!
В минувшем туре «СКА-Хабаровск» сумел добыть важнейшую победу. Дома команда минимально одолела «Кубань» благодаря точному выстрелу Давида Караева.
К слову, ту встрече хабаровчане завершали вдевятером. Так что отчетный поединок пропустят дисквалифицированные Ираклий Квеквескири и Дмитрий Литвин.
«СКА-Хабаровск» пока идет на третьей позиции. Причем команда имеет на два очка меньше, чем идущий вторым «Оренбург».
«Спартак-2»
Молодая спартаковская поросль, как и положено, нестабильна. Вроде бы подопечные Евгения Бушманова переиграли «Аланию» и «Текстильщик», как случилось поражение от земляков из «Олимп-Долгопрудного» (0:2).
На текущий момент «Спартак-2» занимает 8 место с 13 очками в активе. Причем забили спартаковцы 9 мячей, пропустив в свои ворота 14.
В минувшем туре «Спартак-2» разочаровал. Между тем, потенциал у команды Бушманова есть, и немалый.
Нет сомнений, что выезд в Хабаровск команда воспримет как вызов. Проверить себя на фоне одного из фаворитов ФНЛ — редкая, но очень мотивирующая возможность.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 1.73, на ничью за 3.84, а на «Спартак-2» — за 4.62.
«Спартак-2» нестабилен, и вряд ли команде Бушманова удастся разжиться очками в этой встрече.
Команда Юрана стремглав несется в зону прямого повышения в классе, и наверняка добудет три очка. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» в 1 тайме с коэффициентом 2.28.