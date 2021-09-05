«СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Спартаком-2» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 08:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Спартак-2»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«СКА-Хабаровск»

Команда Сергея Юрана, как и предполагалось, борется за повышение в классе. Как минимум, в стыках хабаровчан точно видать!

В минувшем туре «СКА-Хабаровск» сумел добыть важнейшую победу. Дома команда минимально одолела «Кубань» благодаря точному выстрелу Давида Караева.

К слову, ту встрече хабаровчане завершали вдевятером. Так что отчетный поединок пропустят дисквалифицированные Ираклий Квеквескири и Дмитрий Литвин.

Прогнозы на ФНЛ

«СКА-Хабаровск» пока идет на третьей позиции. Причем команда имеет на два очка меньше, чем идущий вторым «Оренбург».

«Спартак-2»

Молодая спартаковская поросль, как и положено, нестабильна. Вроде бы подопечные Евгения Бушманова переиграли «Аланию» и «Текстильщик», как случилось поражение от земляков из «Олимп-Долгопрудного» (0:2).

На текущий момент «Спартак-2» занимает 8 место с 13 очками в активе. Причем забили спартаковцы 9 мячей, пропустив в свои ворота 14.

В минувшем туре «Спартак-2» разочаровал. Между тем, потенциал у команды Бушманова есть, и немалый.

Нет сомнений, что выезд в Хабаровск команда воспримет как вызов. Проверить себя на фоне одного из фаворитов ФНЛ — редкая, но очень мотивирующая возможность.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 1.73, на ничью за 3.84, а на «Спартак-2» — за 4.62.

Хозяева находятся в лидирующей группе, к тому же имеют серию из четырех побед подряд .

«Спартак-2» нестабилен, и вряд ли команде Бушманова удастся разжиться очками в этой встрече.

Команда Юрана стремглав несется в зону прямого повышения в классе, и наверняка добудет три очка. Наши прогноз и ставка — Победа «СКА-Хабаровск» в 1 тайме с коэффициентом 2.28.