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    Сможет ли Германия опередить Армению?

    Германия — Армения. Прогноз (к. 2.06) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 5 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Германия — Армения
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    Сборная Германии
    Сборная Германии встретится на своем поле с Арменией в рамках отборочного турнира на ЧМ-2022. Матч пройдет 5 сентября в Штутгарте, начало — в 21:45 мск. Германия — Армения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J 05 Сентября 2021 года
    Германия
  • Берлин
    •  Германия 21:45 Армения Армения
  • Ереван
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.08
  • X
  • 12.00
  • 2
  • 25.00
  • Ставка!
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    Германия

    Сборная Германии несколько дней назад провела первый матч под руководством Ханса-Дитера Флика. Бундестим одержала гостевую победу над Лихтенштейном, благодаря чему поднялась на второе место в своей группе.

    Кто находится на первом, узнаете через пару абзацев;)

    В матче с Лихтенштейном немцы нанесли 30 ударов, но при этом забили лишь два мяча. Отличились Лерой Сане и Серж Гнабри.

    Понятно, что это всего лишь стечение обстоятельств. Доминирование Германии было тотальным. Команда Флика владела мячом 82 процента времени.

    Весной, когда команду возглавлял Йоахим Лёв, Германия начала отбор с побед над Исландией и Румынией, после чего неожиданно проиграла на своем поле Северной Македонии.

    Армения

    А на первом месте в группе J находится сборная Армении. Вот такие дела. Армяне в четырех матчах набрали десять очков.

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    • Безусловно, для команды Хоакина Капарроса это просто выдающийся результат. Ну и уже нет никаких сомнений, что в Армении угадали с назначением испанца на пост главного тренера.

    В четверг сборная Армении сыграла на выезде вничью с Северной Македонией — 0:0.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    А в конце марта армянская команда одержала победы над Лихтенштейном, Исландией и Румынией. Может, не за первое, но за второе место Армения точно будет бороться.

    Прогноз и ставка

    На Германию в этом матче можно поставить за 1.10, ничью букмекеры предлагают за 12.75, а победу Армении — за 31.00.

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    Сборная Армении, конечно, впечатляет, но все равно почти невозможно поверить в то, что после предстоящего матча она по-прежнему будет опережать мощных немцев. Тут без вариантов.

    Ставка — победа Германии с форой (-2,5) за 1.76.

    И еще один вариант — ставка на тотал Германии больше 3,5 за 2.06. Армения получит все то, что по каким-то причинам не влетело в ворота Лихтенштейна.

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    Германия — Армения: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли Германия опередить Армению?
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