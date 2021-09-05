Германия
Сборная Германии несколько дней назад провела первый матч под руководством Ханса-Дитера Флика. Бундестим одержала гостевую победу над Лихтенштейном, благодаря чему поднялась на второе место в своей группе.
Кто находится на первом, узнаете через пару абзацев;)
В матче с Лихтенштейном немцы нанесли 30 ударов, но при этом забили лишь два мяча. Отличились Лерой Сане и Серж Гнабри.
Понятно, что это всего лишь стечение обстоятельств. Доминирование Германии было тотальным. Команда Флика владела мячом 82 процента времени.
Весной, когда команду возглавлял Йоахим Лёв, Германия начала отбор с побед над Исландией и Румынией, после чего неожиданно проиграла на своем поле Северной Македонии.
Армения
А на первом месте в группе J находится сборная Армении. Вот такие дела. Армяне в четырех матчах набрали десять очков.
Безусловно, для команды Хоакина Капарроса это просто выдающийся результат. Ну и уже нет никаких сомнений, что в Армении угадали с назначением испанца на пост главного тренера.
В четверг сборная Армении сыграла на выезде вничью с Северной Македонией — 0:0.
А в конце марта армянская команда одержала победы над Лихтенштейном, Исландией и Румынией. Может, не за первое, но за второе место Армения точно будет бороться.
Прогноз и ставка
На Германию в этом матче можно поставить за 1.10, ничью букмекеры предлагают за 12.75, а победу Армении — за 31.00.
Сборная Армении, конечно, впечатляет, но все равно почти невозможно поверить в то, что после предстоящего матча она по-прежнему будет опережать мощных немцев. Тут без вариантов.
Ставка — победа Германии с форой (-2,5) за 1.76.
И еще один вариант — ставка на тотал Германии больше 3,5 за 2.06. Армения получит все то, что по каким-то причинам не влетело в ворота Лихтенштейна.