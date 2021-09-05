«Оренбург» сыграет на своем поле с «Ротором» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 17:00 мск. «Оренбург» — «Ротор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оренбург»

«Оренбург» начал чемпионат блестяще, но затем немножко притормозил. Марцел Личка оперативно разобрался в ситуации.

На текущий момент у «газовиков» 19 набранных очков. Команда занимает 2 место, отставая от лидера «Торпедо» на три пункта.

В минувшем туре «Оренбург» добыл пятую победу подряд. Минимально был обыгран крепкий «Нефтехимик».

Прогнозы на ФНЛ

«Оренбург» забивает исправно — 15 мячей в 8 встречах. При этом команда Лички пропустила 5 мячей.

«Ротор»

Волгоградцы, похоже, с каждым туром отдаляются от зоны стыков. Над Дмитрием Хохловым уже нависает Дамоклов меч увольнения.

На текущий момент «Ротор» занимает 13 место с 9 очками в активе. Причем забили подопечные Хохлова 5 мячей, столько же пропустив в свои ворота.

В минувшем туре «Ротор» вновь разочаровал. На выезде команда довольствовалась лишь ничьей с «Томью» (1:1).

Никто не сомневается, что волгоградцы еще не сдались в борьбе за высокие места. Да и не тот тренер Хохлов, чтобы сложить оружие, не доходя до середины турнирной дистанции.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.63, на ничью за 3.80, а на «Ротор» — за 5.35.

Хозяева находятся на заметном подъеме, и наверняка сумеют дожать волгоградцев .

«Ротор» едет в Оренбург за очками, но едва ли сможет взять хотя бы балл.

Хозяева смотрятся значительно мощнее оппонента, что и докажут после перерыва. Наши прогноз и ставка — Победа «Оренбурга» во 2 тайме с коэффициентом 2.02.