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    Команда Лички дожмет волгоградцев?

    «Оренбург» — «Ротор». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, ФНЛ, 5 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Ротор»
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    Марцел Личка
    «Оренбург» сыграет на своем поле с «Ротором» в рамках 9-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 сентября, начало — в 17:00 мск. «Оренбург» — «Ротор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 05 Сентября 2021 года
    Оренбург
  • Оренбург
    •  Оренбург 17:00 Ротор Ротор
  • Волгоград
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 5.60
  • Ставка!
    •

    «Оренбург»

    «Оренбург» начал чемпионат блестяще, но затем немножко притормозил. Марцел Личка оперативно разобрался в ситуации.

    На текущий момент у «газовиков» 19 набранных очков. Команда занимает 2 место, отставая от лидера «Торпедо» на три пункта.

    В минувшем туре «Оренбург» добыл пятую победу подряд. Минимально был обыгран крепкий «Нефтехимик».

    Прогнозы на ФНЛ

    «Оренбург» забивает исправно — 15 мячей в 8 встречах. При этом команда Лички пропустила 5 мячей.

    «Ротор»

    Волгоградцы, похоже, с каждым туром отдаляются от зоны стыков. Над Дмитрием Хохловым уже нависает Дамоклов меч увольнения.

    На текущий момент «Ротор» занимает 13 место с 9 очками в активе. Причем забили подопечные Хохлова 5 мячей, столько же пропустив в свои ворота.

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    • В минувшем туре «Ротор» вновь разочаровал. На выезде команда довольствовалась лишь ничьей с «Томью» (1:1).

    Никто не сомневается, что волгоградцы еще не сдались в борьбе за высокие места. Да и не тот тренер Хохлов, чтобы сложить оружие, не доходя до середины турнирной дистанции.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Оренбург» за 1.63, на ничью за 3.80, а на «Ротор» — за 5.35.

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    Хозяева находятся на заметном подъеме, и наверняка сумеют дожать волгоградцев.

    «Ротор» едет в Оренбург за очками, но едва ли сможет взять хотя бы балл.

    Хозяева смотрятся значительно мощнее оппонента, что и докажут после перерыва. Наши прогноз и ставка — Победа «Оренбурга» во 2 тайме с коэффициентом 2.02.

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    «Оренбург» — «Ротор»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 05.09.2021. Прогнозы на футбол. Команда Лички дожмет волгоградцев?
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