Сборная Испании сыграет на выезде против Швеции в рамках четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 2 сентября в Стокгольме, начало — в 21:45 мск. Швеция — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

Шведы идеально стартовали в отборе на чемпионат мира. В конце марта «Тре Крунур» провели два матча, по итогам которых набрали шесть очков.

После непростой победы над сборной Грузии (1:0) шведы разгромили косоваров со счетом 3:0. В обоих встречах принимал участие вернувшийся в национальную команду Златан Ибрагимович, который планировал поехать на Евро, но в итоге не попал на турнир из-за травмы. Против испанцев 39-летний форвард не сыграет по той же причине.

На чемпионате Европы сборная Швеции смогла выйти из группы даже без Златана, но потом в первом же матче плей-офф проиграла Украине.

В 2021 года шведы в девяти матчах одержали семь побед и потерпели лишь одно поражение. При этом в шести случаях они не пропустили ни одного мяча.

Испания

Тем временем испанцы на чемпионате Европы остановились в шаге от финала. В полуфинале команда Луиса Энрике проиграла в серии пенальти итальянцам. Невероятное обидное поражение, будущим чемпионам в той игре очень сильно повезло, поскольку испанцы играли заметно лучше.

Отбор на чемпионат мира Испания начала с тяжелейшего матча против Греции. Встреча в Гранаде неожиданно завершилась вничью 1:1.

Вскоре испанцы были близки к потере очков и в гостевом матче с Грузией, но в итоге вырвали победу на последних минутах. Игра с Косово (3:1) получилась не такой сложной, хотя соперник снова смог забить.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Испания пропускала хотя бы один гол в семи из 11 матчей, которые провела в этом году.

Прогноз и ставка

На Швецию в этом матче можно поставить за 5.35, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу Испании — за 1.79.

Летом шведы выстояли в матче с Испанией на групповом этапе Евро. Тогда игра завершилась вничью 0:0. Испанцы владели мячом почти 80 процентов игрового времени, но так и не смогли вскрыть оборону соперника.

В общем-то, Швеции тогда повезло, и вряд ли кто-то станет это отрицать.

Ставка — победа Испании + тотал матча меньше 4,5 за 1.94. Сомнительно, что шведы не проиграют испанцам в двух матчах кряду.