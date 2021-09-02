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    Швеция снова не проиграет испанцам?

    Швеция — Испания. Прогноз (к. 1.94) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 2 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Испания
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    Матч между испанцами и шведами на Евро-2020 завершился вничью 0:0
    Сборная Испании сыграет на выезде против Швеции в рамках четвертого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 2 сентября в Стокгольме, начало — в 21:45 мск. Швеция — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B 02 Сентября 2021 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 21:45 Испания Испания
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.10
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.70
  • Ставка!
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    Швеция

    Шведы идеально стартовали в отборе на чемпионат мира. В конце марта «Тре Крунур» провели два матча, по итогам которых набрали шесть очков.

    После непростой победы над сборной Грузии (1:0) шведы разгромили косоваров со счетом 3:0. В обоих встречах принимал участие вернувшийся в национальную команду Златан Ибрагимович, который планировал поехать на Евро, но в итоге не попал на турнир из-за травмы. Против испанцев 39-летний форвард не сыграет по той же причине.

    На чемпионате Европы сборная Швеции смогла выйти из группы даже без Златана, но потом в первом же матче плей-офф проиграла Украине.

    В 2021 года шведы в девяти матчах одержали семь побед и потерпели лишь одно поражение. При этом в шести случаях они не пропустили ни одного мяча.

    Испания

    Тем временем испанцы на чемпионате Европы остановились в шаге от финала. В полуфинале команда Луиса Энрике проиграла в серии пенальти итальянцам. Невероятное обидное поражение, будущим чемпионам в той игре очень сильно повезло, поскольку испанцы играли заметно лучше.

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    • Отбор на чемпионат мира Испания начала с тяжелейшего матча против Греции. Встреча в Гранаде неожиданно завершилась вничью 1:1.

    Вскоре испанцы были близки к потере очков и в гостевом матче с Грузией, но в итоге вырвали победу на последних минутах. Игра с Косово (3:1) получилась не такой сложной, хотя соперник снова смог забить.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Испания пропускала хотя бы один гол в семи из 11 матчей, которые провела в этом году.

    Прогноз и ставка

    На Швецию в этом матче можно поставить за 5.35, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу Испании — за 1.79.

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    Летом шведы выстояли в матче с Испанией на групповом этапе Евро. Тогда игра завершилась вничью 0:0. Испанцы владели мячом почти 80 процентов игрового времени, но так и не смогли вскрыть оборону соперника.

    В общем-то, Швеции тогда повезло, и вряд ли кто-то станет это отрицать.

    Ставка — победа Испании + тотал матча меньше 4,5 за 1.94. Сомнительно, что шведы не проиграют испанцам в двух матчах кряду.

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    Швеция — Испания: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Прогнозы на футбол. Швеция снова не проиграет испанцам?
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