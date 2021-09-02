Литва сыграет на своем поле с Северной Ирландией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 21:45 мск. Литва — Северная Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Литвы

Литовцы в последние годы вообще скатились почти до аутсайдеров отборочных циклов. Ни о каких выходах в финальную часть даже не думалось.

Вот и по итогам 2 сыгранных матчей в активе у сборной Литвы красноречивые ноль очков. Причем сборная Литвы еще ни разу не забивала.

В минувшем туре квалификации Литва дома уступила итальянцам. Прибалтийцы боролись, но в итоге, все же, пропустили дважды.

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С североирландцами сборная Литвы пересекалась два раза. Причем в одном из поединков была зафиксирована ничья, в другом победили североирландцы.

Сборная Северной Ирландии

Нынешний турнир сборная Северной Ирландии начала не столь успешно. По итогам 3 туров команда занимает 3 место, но имеет в активе лишь один балл.

Более того, подобно литовцам, Северная Ирландия еще ни разу не забила. При этом, в свои ворота команда пропустила уже два гола.

В последнем своем поединке этого отборочного цикла североирландцы добыли свой единственный балл. Дома команда расписала сухую мировую с Болгарией.

Наверняка в этом поединке североирландцы откроют счет своим голам в этой квалификации. Тем паче, соперник испытывает трудности в обороне.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Северную Ирландию за 1.86, на ничью за 3.42, а на Литву — за 5.05.

Литовцы испытывают заметные трудности в организации игры, но постараются взять очки.

Гости наверняка сыграют с позиции силы, но проблемы в атаке никуда не делись.

В пользу литовцев говорит фактор своего поля и мотивация добыть первые очки. Наши прогноз и ставка — Победа Литвы или ничья с коэффициентом 2.07.