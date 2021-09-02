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    Литовцы дома не уступят?

    Литва — Северная Ирландия. Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, ЧМ-2022, 2 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Литва — Северная Ирландия
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    Арвидас Новиковас
    Литва сыграет на своем поле с Северной Ирландией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 2 сентября, начало — в 21:45 мск. Литва — Северная Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Литвы

    Литовцы в последние годы вообще скатились почти до аутсайдеров отборочных циклов. Ни о каких выходах в финальную часть даже не думалось.

    Вот и по итогам 2 сыгранных матчей в активе у сборной Литвы красноречивые ноль очков. Причем сборная Литвы еще ни разу не забивала.

    В минувшем туре квалификации Литва дома уступила итальянцам. Прибалтийцы боролись, но в итоге, все же, пропустили дважды.

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    С североирландцами сборная Литвы пересекалась два раза. Причем в одном из поединков была зафиксирована ничья, в другом победили североирландцы.

    Сборная Северной Ирландии

    Нынешний турнир сборная Северной Ирландии начала не столь успешно. По итогам 3 туров команда занимает 3 место, но имеет в активе лишь один балл.

    Более того, подобно литовцам, Северная Ирландия еще ни разу не забила. При этом, в свои ворота команда пропустила уже два гола.

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    • В последнем своем поединке этого отборочного цикла североирландцы добыли свой единственный балл. Дома команда расписала сухую мировую с Болгарией.

    Наверняка в этом поединке североирландцы откроют счет своим голам в этой квалификации. Тем паче, соперник испытывает трудности в обороне.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Северную Ирландию за 1.86, на ничью за 3.42, а на Литву — за 5.05.

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    Литовцы испытывают заметные трудности в организации игры, но постараются взять очки.

    Гости наверняка сыграют с позиции силы, но проблемы в атаке никуда не делись.

    В пользу литовцев говорит фактор своего поля и мотивация добыть первые очки. Наши прогноз и ставка — Победа Литвы или ничья с коэффициентом 2.07.

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    Литва — Северная Ирландия: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 02.09.2021. Прогнозы на футбол. Литовцы дома не уступят?
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