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    «Монако» начнет исправляться в чемпионате?

    «Труа» — «Монако». Прогноз и ставка (к. 2.55) на футбольный матч французской Лиги 1 29 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Труа» — «Монако»
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    Сеск Фабрегас
    В четвертом туре чемпионата Франции «Труа» будет принимать «Монако». Матч пройдет на «Стад де л'Об» 29 августа. Начало встречи — в 14:00 мск. «Труа» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 29 Августа 2021 года
    Труа
  • Франция. Лига 1
    •  Труа 14:00 Монако Монако
  • Монако
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.20
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    «Труа»

    В трех турах Лиги 1 футбольный клуб из города Труа заработал 1 очко. В таблице французского первенства он находится на 18-м месте.

    На старте сезона «Труа» ждало серьезное испытание в виде игры с «ПСЖ». В этой встрече подопечные Лорена Баттлеса посмели забить первыми, а спустя 10 минут получили 2 гола в ответ. Игра закончилась для них поражением — 1:2.

    Во втором поединке «Труа» встретился с новичком Лиги 1 «Клермоном». В гостевом матче ребята Баттлеса остались в меньшинстве и уступили соперникам всухую (0:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Первые баллы «Тура» завоевал в следующей выездной игре. В противостоянии со «Страсбуром» гости долго вели в счете в один мяч, а ближе к концу пропустили. Ничья 1:1 принесла коллективу Лорена Баттлеса 1 очко.

    «Монако»

    Команда из княжества неожиданно забуксовала уже на начальном этапе сезона. В трех матчах «монегаски» заработали всего 1 очко и забили 1 гол (пропустили 4). В Лиге 1 красно-белые пока 19-е.

    Первым соперником «Монако» в чемпионате был «Нант». На «Луи II» хозяева, имея колоссальное преимущество, умудрились ограничиться ничьей — 1:1.

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    • В следующем матче подопечные Нико Ковача минимально проиграли «Лорьяну» (0:1), а в третьем туре было сухое поражение от «Ланса» в родных стенах (0:2).

    Обломались планы «монегасков» и в Лиге чемпионов. Сперва в квалификации «Монако» прошел «Спарту» Прага — 5:1 по сумме двух встреч, а в зарубе с «Шахтером» Д было поражение по итогу пары матчей — 2:3.

    Прогноз и ставка

    Победа «Труа» оценивается в 4.24, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.80, а на победу «Монако» — 1.90.

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    После трудоемкого календаря на старте сезона «Монако» может на время перестать думать о еврокубках, чтобы сконцентрироваться на Лиге 1, где ситуация для команды очень грустная.

    В противостоянии с таким же соперником из нижней части таблицы коллектив Нико Ковача должен выигрывать на классе. Наши прогноз и ставка — победа «Монако» с форой -1 за 2.55.

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    «Труа» — «Монако»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 29.08.2021. Прогнозы на футбол. «Монако» начнет исправляться в чемпионате?
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