В четвертом туре чемпионата Франции «Труа» будет принимать «Монако». Матч пройдет на «Стад де л'Об» 29 августа. Начало встречи — в 14:00 мск. «Труа» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Труа»

В трех турах Лиги 1 футбольный клуб из города Труа заработал 1 очко. В таблице французского первенства он находится на 18-м месте.

На старте сезона «Труа» ждало серьезное испытание в виде игры с «ПСЖ». В этой встрече подопечные Лорена Баттлеса посмели забить первыми, а спустя 10 минут получили 2 гола в ответ. Игра закончилась для них поражением — 1:2.

Во втором поединке «Труа» встретился с новичком Лиги 1 «Клермоном». В гостевом матче ребята Баттлеса остались в меньшинстве и уступили соперникам всухую (0:2).

Все прогнозы на Лигу 1

Первые баллы «Тура» завоевал в следующей выездной игре. В противостоянии со «Страсбуром» гости долго вели в счете в один мяч, а ближе к концу пропустили. Ничья 1:1 принесла коллективу Лорена Баттлеса 1 очко.

«Монако»

Команда из княжества неожиданно забуксовала уже на начальном этапе сезона. В трех матчах «монегаски» заработали всего 1 очко и забили 1 гол (пропустили 4). В Лиге 1 красно-белые пока 19-е.

Первым соперником «Монако» в чемпионате был «Нант». На «Луи II» хозяева, имея колоссальное преимущество, умудрились ограничиться ничьей — 1:1.

В следующем матче подопечные Нико Ковача минимально проиграли «Лорьяну» (0:1), а в третьем туре было сухое поражение от «Ланса» в родных стенах (0:2).

Обломались планы «монегасков» и в Лиге чемпионов. Сперва в квалификации «Монако» прошел «Спарту» Прага — 5:1 по сумме двух встреч, а в зарубе с «Шахтером» Д было поражение по итогу пары матчей — 2:3.

Прогноз и ставка

Победа «Труа» оценивается в 4.24, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.80, а на победу «Монако» — 1.90.

После трудоемкого календаря на старте сезона «Монако» может на время перестать думать о еврокубках, чтобы сконцентрироваться на Лиге 1, где ситуация для команды очень грустная.

В противостоянии с таким же соперником из нижней части таблицы коллектив Нико Ковача должен выигрывать на классе. Наши прогноз и ставка — победа «Монако» с форой -1 за 2.55.