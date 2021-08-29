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    Станет ли «Бенфика» лидером чемпионата Португалии?

    «Бенфика» — «Тондела». Прогноз (к. 2.05) и ставки на футбол, Примейра-лига, 29 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бенфика» — «Тондела»
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    «Бенфика» — потенциальный лидер чемпионата Португалии
    В рамках 4-го тура португальской Примейра-лиги «Бенфика» дома примет «Тонделу». Матч состоится 29 августа на «Да Луж». Стартовый свисток дадут в 20:00 мск. «Бенфика» — «Тондела»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 29 Августа 2021 года
    Бенфика
  • Лиссабон
    •  Бенфика 20:00 Тондела Тондела
  • Тондела
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.20
  • X
  • 7.10
  • 2
  • 16.00
  • Ставка!
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    «Бенфика»

    «Бенфика» в прошлом сезоне заняла третье место в чемпионате Португалии, поэтому намерена вернуться на трон национального футбола.

    Больше двух голов в этом сезоне «Орлы» не забивали. В чемпионате Португалии они обыграли «Морейренси» 2:1, «Ароку» 2:0 и «Жил Висенте» 2:0.

    Таким образом, лиссабонцы выиграли 6 стартовых матчей нынешнего сезона, пропустив всего два мяча. Клуб является потенциальным лидером первенства, но пока лишь 4-й.

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    Также коллектив успешно выступает в Лиге чемпионов, где прошел в квалификации «Спартак» и ПСВ, благодаря чему пробился в групппов этап.

    «Тондела»

    В прошлом сезоне «Тондела» финишировал в нижней части таблицы. В итоге она лишь на два очка опередила 16-е место в зоне плей-офф.

    До последних пяти туров клуб выступал неплохо, проиграв лишь дважды за семь встреч чемпионата, но в итоге проиграл три заключительных матча первенства.

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    • Новый сезон также начался для него неудачно, ведь в первом раунде Кубка Лиги команда проиграла «жил Висенте» (0:1).

    В стартовом туре ей удалось победить «Санту Клару» (3:0), однако в двух последующих коллектив проиграл «Визеле» (1:2) и «Портимоненси» (0:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,17.

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    Успех гостей оценивается в 17,00, тогда как ничья — в 6,50.

    Наши прогноз и ставка — «Бенфика» будет выигрывать после первых 30 минут матча за 2,05.

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    «Бенфика» — «Тондела»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 29.08.2021. Прогнозы на футбол. Станет ли «Бенфика» лидером чемпионата Португалии?
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