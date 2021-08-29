В рамках 4-го тура португальской Примейра-лиги «Бенфика» дома примет «Тонделу». Матч состоится 29 августа на «Да Луж». Стартовый свисток дадут в 20:00 мск. «Бенфика» — «Тондела»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бенфика»

«Бенфика» в прошлом сезоне заняла третье место в чемпионате Португалии, поэтому намерена вернуться на трон национального футбола.

Больше двух голов в этом сезоне «Орлы» не забивали. В чемпионате Португалии они обыграли «Морейренси» 2:1, «Ароку» 2:0 и «Жил Висенте» 2:0.

Таким образом, лиссабонцы выиграли 6 стартовых матчей нынешнего сезона, пропустив всего два мяча. Клуб является потенциальным лидером первенства, но пока лишь 4-й.

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Также коллектив успешно выступает в Лиге чемпионов, где прошел в квалификации «Спартак» и ПСВ, благодаря чему пробился в групппов этап.

«Тондела»

В прошлом сезоне «Тондела» финишировал в нижней части таблицы. В итоге она лишь на два очка опередила 16-е место в зоне плей-офф.

До последних пяти туров клуб выступал неплохо, проиграв лишь дважды за семь встреч чемпионата, но в итоге проиграл три заключительных матча первенства.

Новый сезон также начался для него неудачно, ведь в первом раунде Кубка Лиги команда проиграла «жил Висенте» (0:1).

В стартовом туре ей удалось победить «Санту Клару» (3:0), однако в двух последующих коллектив проиграл «Визеле» (1:2) и «Портимоненси» (0:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,17.

Успех гостей оценивается в 17,00, тогда как ничья — в 6,50.

Наши прогноз и ставка — «Бенфика» будет выигрывать после первых 30 минут матча за 2,05.