«Бенфика»
«Бенфика» в прошлом сезоне заняла третье место в чемпионате Португалии, поэтому намерена вернуться на трон национального футбола.
Больше двух голов в этом сезоне «Орлы» не забивали. В чемпионате Португалии они обыграли «Морейренси» 2:1, «Ароку» 2:0 и «Жил Висенте» 2:0.
Таким образом, лиссабонцы выиграли 6 стартовых матчей нынешнего сезона, пропустив всего два мяча. Клуб является потенциальным лидером первенства, но пока лишь 4-й.
Также коллектив успешно выступает в Лиге чемпионов, где прошел в квалификации «Спартак» и ПСВ, благодаря чему пробился в групппов этап.
«Тондела»
В прошлом сезоне «Тондела» финишировал в нижней части таблицы. В итоге она лишь на два очка опередила 16-е место в зоне плей-офф.
До последних пяти туров клуб выступал неплохо, проиграв лишь дважды за семь встреч чемпионата, но в итоге проиграл три заключительных матча первенства.
Новый сезон также начался для него неудачно, ведь в первом раунде Кубка Лиги команда проиграла «жил Висенте» (0:1).
В стартовом туре ей удалось победить «Санту Клару» (3:0), однако в двух последующих коллектив проиграл «Визеле» (1:2) и «Портимоненси» (0:3).
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,17.
Успех гостей оценивается в 17,00, тогда как ничья — в 6,50.
Наши прогноз и ставка — «Бенфика» будет выигрывать после первых 30 минут матча за 2,05.