«Атлетико»
Мадридский «Атлетико» успешно начал защиту титула в испанской Примере, выиграв два стартовых матча.
В первом туре подопечные Диего Симеоне в гостях одолели «Сельту» (2:1) благодаря двум точным ударам Анхеля Корреа.
Во втором туре Корреа отличился вновь и принес мадридцам домашнюю победу над «Эльче» (1:0).
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После травм у «Атлетико» восстанавливаются Жоау Феликс и Эктор Эррера. Также рискует не выйти на поле Фелипе.
«Вильярреал»
«Вильярреал» стартовал в чемпионате Испании сезона 2021/22 с того, что набрал 2 балла, не забив ни одного гола.
В первом туре «желтая субмарина» поделила очки с «Гранадой» (0:0), после чего разошлась миром с «Эспаньолом» (0:0).
При этом команда Унаи Эмери официально открыла сезон чуть раньше, когда в матче за Суперкубок УЕФА уступила «Челси» (1:1, 5:6 — по пенальти).
У «Вильярреала» среди травмированных значатся Самуэль Чуквуезе и Дани Парехо.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атлетико» — 1.77, победа «Вильярреала» — 5.70, ничья — 3.40.
Очевидно, что от команд не стоит ждать результативной игры, учитывая то, как они начали сезон. «Желтая субмарина» не только не пропускает, но и не забивает, тогда как «матрасники» пока полагаются исключительно на бомбардирские качества Корреа.
Поскольку у Симеоне имеются более качественные игроки, можно ожидать победы от хозяев. Да, она вряд ли будет уверенной, но в таких матчах
Те, кто готовы рискнуть, могут присмотреться к ставке «точный счет матча — 1:0» за 5.40. Опять же, «Вильярреал» умеет обороняться, но за счет физического превосходства «Атлетико» способен затолкать один мяч и продолжить победную серию.