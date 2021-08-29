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    «Атлетико» — «Вильярреал». Прогноз (2.16) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 29 августа 2021 года

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    Анхель Корреа
    В воскресенье, 29 августа, «Атлетико» на своем поле примет «Вильярреал» в рамках третьего тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано», начнется в 23:00 по московскому времени. «Атлетико» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Августа 2021 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.85
  • X
  • 3.30
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    «Атлетико»

    Мадридский «Атлетико» успешно начал защиту титула в испанской Примере, выиграв два стартовых матча.

    В первом туре подопечные Диего Симеоне в гостях одолели «Сельту» (2:1) благодаря двум точным ударам Анхеля Корреа.

    Во втором туре Корреа отличился вновь и принес мадридцам домашнюю победу над «Эльче» (1:0).

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    После травм у «Атлетико» восстанавливаются Жоау Феликс и Эктор Эррера. Также рискует не выйти на поле Фелипе.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» стартовал в чемпионате Испании сезона 2021/22 с того, что набрал 2 балла, не забив ни одного гола.

    В первом туре «желтая субмарина» поделила очки с «Гранадой» (0:0), после чего разошлась миром с «Эспаньолом» (0:0).

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    • При этом команда Унаи Эмери официально открыла сезон чуть раньше, когда в матче за Суперкубок УЕФА уступила «Челси» (1:1, 5:6 — по пенальти).

    У «Вильярреала» среди травмированных значатся Самуэль Чуквуезе и Дани Парехо.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атлетико» — 1.77, победа «Вильярреала» — 5.70, ничья — 3.40.

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    Очевидно, что от команд не стоит ждать результативной игры, учитывая то, как они начали сезон. «Желтая субмарина» не только не пропускает, но и не забивает, тогда как «матрасники» пока полагаются исключительно на бомбардирские качества Корреа.

    Поскольку у Симеоне имеются более качественные игроки, можно ожидать победы от хозяев. Да, она вряд ли будет уверенной, но в таких матчах выгрызать три очка мадридцы умеют. Наш прогноз и ставка — «победа "Атлетико" и тотал меньше 3,5» за 2.16.

    Те, кто готовы рискнуть, могут присмотреться к ставке «точный счет матча — 1:0» за 5.40. Опять же, «Вильярреал» умеет обороняться, но за счет физического превосходства «Атлетико» способен затолкать один мяч и продолжить победную серию.

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    «Атлетико» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 29.08.2021. Прогнозы на футбол. Выиграет ли чемпион Испании у победителя Лиги Европы?
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