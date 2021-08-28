«Реал Сосьедад»
Баски стартовали противоречиво. Уступив «Барселоне» (4:2), команда дома минимально переиграла «Райо Вальекано».
В двух стартовых матчах команда набрала три очка. Причем забил «Реал Сосьедад» три мяча при четырех пропущенных.
«Реал Сосьедад» никому за здорово живешь очков не отдает. Вот и в этом матче «доностьяррас» постараются взять максимум.
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Несомненно, «Реал Сосьедад» будет активно атаковать. Потенциал у басков серьезный, к тому же повезло с календарем.
«Леванте»
«Леванте» начал нынешний сезон на вполне привычном для себя уровне. Две ничьи для скромного клуба — не самый плохой результат.
Минувший тур получился для команды весьма удачным. Дома левантийцы расписали боевую мировую с мадридским «Реалом» (3:3).
Более того, в матче с грандом «Леванте» имел все шансы на победу. Соперник вырвал ничью лишь в эндшпиле.
В этом матче команде не поможет основной голкипер. Айтор Фернандес получил в минувшей встрече красную карточку, и теперь дисквалифицирован.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 1.62, на ничью за 4.30, а на «Леванте» — за 5.65.
«Леванте» стартовал с двух ничьих, и наверняка постарается разжиться очками и в этом поединке.
В пользу басков говорит фактор своего поля и более сильный по именам состав. Наши прогноз и ставка — Победа «Реал Сосьедад» во 2 тайме с коэффициентом 1.91.