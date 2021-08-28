«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Леванте» в рамках 3-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 28 августа, начало — в 20:30 мск. «Реал Сосьедад» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

Баски стартовали противоречиво. Уступив «Барселоне» (4:2), команда дома минимально переиграла «Райо Вальекано».

В двух стартовых матчах команда набрала три очка. Причем забил «Реал Сосьедад» три мяча при четырех пропущенных.

«Реал Сосьедад» никому за здорово живешь очков не отдает. Вот и в этом матче «доностьяррас» постараются взять максимум.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Несомненно, «Реал Сосьедад» будет активно атаковать. Потенциал у басков серьезный, к тому же повезло с календарем.

«Леванте»

«Леванте» начал нынешний сезон на вполне привычном для себя уровне. Две ничьи для скромного клуба — не самый плохой результат.

Минувший тур получился для команды весьма удачным. Дома левантийцы расписали боевую мировую с мадридским «Реалом» (3:3).

Более того, в матче с грандом «Леванте» имел все шансы на победу. Соперник вырвал ничью лишь в эндшпиле.

В этом матче команде не поможет основной голкипер. Айтор Фернандес получил в минувшей встрече красную карточку, и теперь дисквалифицирован.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 1.62, на ничью за 4.30, а на «Леванте» — за 5.65.

«Реал Сосьедад» по составу сильнее соперника, к тому же играет дома .

«Леванте» стартовал с двух ничьих, и наверняка постарается разжиться очками и в этом поединке.

В пользу басков говорит фактор своего поля и более сильный по именам состав. Наши прогноз и ставка — Победа «Реал Сосьедад» во 2 тайме с коэффициентом 1.91.