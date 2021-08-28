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    «Доностьяррас» дожмут «Леванте»?

    «Реал Сосьедад» — «Леванте». Прогноз, ставка (к. 1.91) на футбол, Примера, 28 августа 2021 года

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    «Реал Сосьедад»
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Леванте» в рамках 3-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 28 августа, начало — в 20:30 мск. «Реал Сосьедад» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 28 Августа 2021 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 20:30 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.00
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    «Реал Сосьедад»

    Баски стартовали противоречиво. Уступив «Барселоне» (4:2), команда дома минимально переиграла «Райо Вальекано».

    В двух стартовых матчах команда набрала три очка. Причем забил «Реал Сосьедад» три мяча при четырех пропущенных.

    «Реал Сосьедад» никому за здорово живешь очков не отдает. Вот и в этом матче «доностьяррас» постараются взять максимум.

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    Несомненно, «Реал Сосьедад» будет активно атаковать. Потенциал у басков серьезный, к тому же повезло с календарем.

    «Леванте»

    «Леванте» начал нынешний сезон на вполне привычном для себя уровне. Две ничьи для скромного клуба — не самый плохой результат.

    Минувший тур получился для команды весьма удачным. Дома левантийцы расписали боевую мировую с мадридским «Реалом» (3:3).

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    • Более того, в матче с грандом «Леванте» имел все шансы на победу. Соперник вырвал ничью лишь в эндшпиле.

    В этом матче команде не поможет основной голкипер. Айтор Фернандес получил в минувшей встрече красную карточку, и теперь дисквалифицирован.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 1.62, на ничью за 4.30, а на «Леванте» — за 5.65.

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    «Реал Сосьедад» по составу сильнее соперника, к тому же играет дома.

    «Леванте» стартовал с двух ничьих, и наверняка постарается разжиться очками и в этом поединке.

    В пользу басков говорит фактор своего поля и более сильный по именам состав. Наши прогноз и ставка — Победа «Реал Сосьедад» во 2 тайме с коэффициентом 1.91.

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    «Реал Сосьедад» — «Леванте»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 28.08.2021. Прогнозы на футбол. «Доностьяррас» дожмут «Леванте»?
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