В воскресенье, 27 июня, в 18-м туре чемпионата Казахстана по футболу «Кызыл-Жар» в Петропавловске сыграет с «Астаной». Поединок начнется в 16:00 по мск. «Кызыл-Жар» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кызыл-Жар»

«Кызыл-Жар» с 22 набранными очками в текущем чемпионате после 16 матчей идет на восьмой строке, уступая третьей позиции всего лишь три пункта, имея еще игру в запасе.

Стартовал клуб из Петропавловск в целом даже неплохо, выйдя победителем из четырех встреч в первых семи турах. Другие две игры в этот период он проиграл, а также раз сыграл вничью.

Однако в последующих девяти поединках казахского первенства «орлы» смогли выиграть всего лишь дважды, а также три игры закончив мировых исходом и четырежды уступив.

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В минувшем игровом дне «Кызыл-Жар» расписал выездную мировую с «Актобе», сыграв 1:1, а туром ранее он потерпел домашнее фиаско от «Акжайыка» со счетом 0:1.

«Астана»

«Астана» после 17 проведенных встреч имеет в своем активе 38 очков, с которыми разместилась на второй позиции в турнирной таблице, проигрывая лидеру только по дополнительным показателям.

Коллектив из Нур-Султана пока в текущем первенстве потерпел всего лишь одно поражение , которое состоялась в минувшем туре на родной арене от «Ордабасы» со счетом 0:2.

В других поединках «желто-голубые» одержали 11 викторий и расписали пять мировых результатов. Перед единственной неудачей они одержали выездную победу над «Атырау» (2:0).

А перед этим у «Астана» была серией из трех ничьих подряд, где она поделила очки с «Кайратом» и «Тоболом» (по 1:1) дома , а также в гостях с «Каспием» из Актау (2:2).

«Астана» выиграла у «Кызыл-Жара» во всех девяти очных встречах при этом семь были добыты «всухую».

Прогноз и ставка на «Кызыл-Жар» — «Астана»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Астаны» предлагают — 1.62.

На викторию «Кызыл-Жар» дают — 5.30, ничья оценена — в 3.88.

Прогнозируем, что «Астана» после неудачи в минувшем туре теперь возьмет три очка. Ставим в этой игре на гостей с форой -1.