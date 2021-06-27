В очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Атланта Юнайтед» на своей арене сразится с «Нью-Йорк Ред Буллс». Игра пройдет 27 июня, начало — в 22:30 по мск. «Атланта Юнайтед» — «Нью-Йорк Ред Буллс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта Юнайтед»

«Атланта Юнайтед» в текущем первенстве после девяти матчей идет на 11 месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 11 баллов.

В этом сезоне чемпион МЛС 2018 года потерпел всего лишь два поражения , уступив в третьем туре на выезде «Нью-Инглэнд Революшн» со счетом 1:2, а также накануне проиграл в гостях «Нью-Йорк Сити» 0:1.

Еще коллектив добыл еще две виктории и пять раз играл вничью. Перед поражением у него была 6-матчевая беспроигрышная серия, в которой он добился всего одной виктории и пять встреч закончил мировыми исходами.

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Три из них состоялись перед визитом в Нью-Йорк, где «Атланта» поочередно делила очки с «Сиэтлом» 1:1 в гостях, а также с «Нэшвиллом» и «Филадельфией» (по 2:2) на своей территории.

«Нью-Йорк Ред Буллс»

У «Нью-Йорк Ред Буллс» на счету находится 12 пунктов после девяти сыгранных матчей, позволяющие коллективу находится на восьмой строке на Востоке, уступая пункт зоне плей-офф.

Стоит отметить, что в текущем первенстве «быки» еще не играли вничью , четырежды победив при пяти проигрышных результатах. Отметим, что в последнее время они неизменно чередуют по два поражения с двумя викториями.

В минувшем туре клуб из Нью-Йорка проиграл на выезде «Нью-Инглэнд Революшн» 2:3, а до этого поочередно на своей арене переиграл 2:0 «Нэшвилл» и 2:1 «Орландо», прервав на тот момент серию из двух неудач.

За последние пять очных встреч этих клубов четыре раза побеждали «быки» (все по 1:0) и одна игра завершилась вничью — 3:3.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атланта Юнайтед» — 2.03, победа «Нью-Йорк Ред Буллс» — 3.52, ничья — 3.70.

Рискнем в этом матче поставить на мировой исход, так как «Атланта» довольно-таки миролюбива, а «быки» еще в этом чемпионате ни с кем не делили очки.