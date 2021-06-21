«Гуанчжоу»
«Гуанчжоу» в минувшем чемпионате Китая был в шаге от завоевания золотых наград, став в итоге серебренным призером. В финале плей-офф коллектив по сумке двух игр уступил «Цзянсу Сунин» (0:0 и 1:2).
Перед стартом нового китайского первенства «тигры» успели принять участи в Лиге чемпионов АФК, где заняли в группе последнее место и покинули данный турнир.
В новом розыгрыше китайского чемпионата коллектив провел четыре поединка, в которых набрал семь баллов и идет на четвертом месте в группе А.
К данному поединку «Гуанчжоу» подходит с серией из двух выигрышей подряд. Обе игры он выиграл со счетом 2:0. Одну у лидера, а другую — у аутсайдера.
«Чунцин Лянцзян Атлетик»
«Чунцин Лянцзян Атлетик» по итогам прошлого чемпионата занял шестое место, проиграв в матчей плей-офф за пятую строку «Шандонгу» с общим счетом 5:6.
В текущем первенстве коллектив провел уже пять встреч, в которых разжился всего четырьмя зачетными пунктами и находится на шестой строке в турнирной таблице группы А.
Стартовала команда с 3-матчевой безвыигрышной серии, где дважды проиграла и раз сыграла вничью. Затем она добыла первую викторию в сезоне, но следом снова уступила.
Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2019. И тогда одну встречу выиграл «Гуанчжоу» (1:0) и раз была ничья (1:1).
Прогноз и ставка на «Гуанчжоу» — «Чунцин Лянцзян Атлетик»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гуанчжоу» предлагают — 1.40.
На викторию «Чунцин Лянцзян Атлетик» дают — 4.94, ничья оценена — в 3.74.
Прогнозируем, что один из претендентов на победу в китайском первенстве на своем поле уверенно обыграет своего оппонента. Ставим на хозяев с форой -1,5.