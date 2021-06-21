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    «Гуанчжоу» — «Чунцин Лянцзян Атлетик». Прогноз и ставка (к. 1.95) на футбол, чемпионат Китая, 21 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Китая Прогнозы на Суперлигу Китая
    Прогноз и ставки на «Гуанчжоу» — «Чунцин Лянцзян Атлетик»
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    «Гуанчжоу»
    В девятом туре первого этапа чемпионата Китая по футболу «Гуанчжоу» на своем поле сыграет с «Чунцин Лянцзян Атлетик». Игра пройдет 21 июня и начнется в 15:00 по мск. «Гуанчжоу» — «Чунцин Лянцзян Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гуанчжоу»

    «Гуанчжоу» в минувшем чемпионате Китая был в шаге от завоевания золотых наград, став в итоге серебренным призером. В финале плей-офф коллектив по сумке двух игр уступил «Цзянсу Сунин» (0:0 и 1:2).

    Перед стартом нового китайского первенства «тигры» успели принять участи в Лиге чемпионов АФК, где заняли в группе последнее место и покинули данный турнир.

    В новом розыгрыше китайского чемпионата коллектив провел четыре поединка, в которых набрал семь баллов и идет на четвертом месте в группе А.

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    К данному поединку «Гуанчжоу» подходит с серией из двух выигрышей подряд. Обе игры он выиграл со счетом 2:0. Одну у лидера, а другую — у аутсайдера.

    «Чунцин Лянцзян Атлетик»

    «Чунцин Лянцзян Атлетик» по итогам прошлого чемпионата занял шестое место, проиграв в матчей плей-офф за пятую строку «Шандонгу» с общим счетом 5:6.

    В текущем первенстве коллектив провел уже пять встреч, в которых разжился всего четырьмя зачетными пунктами и находится на шестой строке в турнирной таблице группы А.

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    • Стартовала команда с 3-матчевой безвыигрышной серии, где дважды проиграла и раз сыграла вничью. Затем она добыла первую викторию в сезоне, но следом снова уступила.

    Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2019. И тогда одну встречу выиграл «Гуанчжоу» (1:0) и раз была ничья (1:1).

    Прогноз и ставка на «Гуанчжоу» — «Чунцин Лянцзян Атлетик»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гуанчжоу» предлагают — 1.40.

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    На викторию «Чунцин Лянцзян Атлетик» дают — 4.94, ничья оценена — в 3.74.

    Прогнозируем, что один из претендентов на победу в китайском первенстве на своем поле уверенно обыграет своего оппонента. Ставим на хозяев с форой -1,5.

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