В девятом туре первого этапа чемпионата Китая по футболу «Гуанчжоу» на своем поле сыграет с «Чунцин Лянцзян Атлетик». Игра пройдет 21 июня и начнется в 15:00 по мск. «Гуанчжоу» — «Чунцин Лянцзян Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гуанчжоу»

«Гуанчжоу» в минувшем чемпионате Китая был в шаге от завоевания золотых наград, став в итоге серебренным призером. В финале плей-офф коллектив по сумке двух игр уступил «Цзянсу Сунин» (0:0 и 1:2).

Перед стартом нового китайского первенства «тигры» успели принять участи в Лиге чемпионов АФК, где заняли в группе последнее место и покинули данный турнир.

В новом розыгрыше китайского чемпионата коллектив провел четыре поединка, в которых набрал семь баллов и идет на четвертом месте в группе А.

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К данному поединку «Гуанчжоу» подходит с серией из двух выигрышей подряд. Обе игры он выиграл со счетом 2:0. Одну у лидера, а другую — у аутсайдера.

«Чунцин Лянцзян Атлетик»

«Чунцин Лянцзян Атлетик» по итогам прошлого чемпионата занял шестое место, проиграв в матчей плей-офф за пятую строку «Шандонгу» с общим счетом 5:6.

В текущем первенстве коллектив провел уже пять встреч, в которых разжился всего четырьмя зачетными пунктами и находится на шестой строке в турнирной таблице группы А.

Стартовала команда с 3-матчевой безвыигрышной серии, где дважды проиграла и раз сыграла вничью. Затем она добыла первую викторию в сезоне, но следом снова уступила.

Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2019. И тогда одну встречу выиграл «Гуанчжоу» (1:0) и раз была ничья (1:1).

Прогноз и ставка на «Гуанчжоу» — «Чунцин Лянцзян Атлетик»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гуанчжоу» предлагают — 1.40.

На викторию «Чунцин Лянцзян Атлетик» дают — 4.94, ничья оценена — в 3.74.

Прогнозируем, что один из претендентов на победу в китайском первенстве на своем поле уверенно обыграет своего оппонента. Ставим на хозяев с форой -1,5.