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    Турция хлопнет дверью напоследок?

    Швейцария — Турция. Дерзкая ставка за 4.02 на матч Евро-2020 20 июня 2021 года

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    Каан Айхан
    Швейцария сыграет на своем поле с Турцией в рамках 3-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 20 июня, начало — в 19:00 мск. Швейцария — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Швейцария — Турция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная Швейцарии

    Потеря очков в матче первого тура с Уэльсом (1:1) может дорого стоить швейцарцам. Сборная Швейцарии теперь не имеет право на осечку.

    Причем в этой встрече команде не поможет основной голкипер Ян Зоммер. Плюс для турок огромный бонус то, что встреча состоится в Баку.

    Не стоит забывать, что два последних поединка против Турции швейцарцы проиграли. Так что битва будет еще та!

    Все прогнозы на Евро-2020

    Швейцарцам нужно атаковать, причем даже победы может не хватить для прохода в плей-офф. Не мешало бы поправить разницу забитых и пропущенных мячей: минус 3.

    Сборная Турции

    Команда Шенола Гюнеша рискует остаться худшей на Евро. Два стартовых поражения с общим счетом 0:5 почти нивелировали шансы сборной Турции на плей-офф.

    С такой игрой даже один балл будет приобретением. Турки крайне неудачно обороняются, чем с лихвой воспользовались итальянцы и валлийцы.

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    • К матчу со Швейцарией готовятся все сильнейшие. Пора бы проявлять себя опытнейшему Бураку Йылмазу, чей прицел пока молчит.

    Терять команде Гюнеша нечего. Им нужно активно идти вперед, не забывая о тылах. Иначе бесславный вылет станет объективной реальностью.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры Букмекеры предлагают поставить на Швейцарию за 1.74, на ничью за 4.02, а на Турцию — за 4.94.

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    Швейцарцы будут идти вперед, но вполне могут пропустить с контратак.

    Туркам уже почти нечего терять, так что команда Гюнеша наверняка даст бой сопернику напоследок.

    Игра швейцарцев оставляет немало вопросов, так что Турция наверняка получит шансы забить. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 4.02. Для остальных — более умеренный прогноз.

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