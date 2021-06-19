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    На этот раз Испания должна реализовать свои возможности

    Испания — Польша. Ставка (к. 2.03) на тоталы в матче Евро-2020 19 июня 2021 года

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    19 июня в Севильей на «Эстадио де-ла-Картуха» сборная Испании примет сборную Польши в рамках поединка 2 тура групповой стадии Евро-2020. Начало встречи запланировано на 22:00 мск. Испания — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа E 19 Июня 2021 года
    Испания
  • Мадрид
    •  Испания 22:00 Польша Польша
  • Варшава
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 9.70
  • Ставка!
    •

    Испания

    При всем обилие голевых моментов сборная Испании не смогла добиться нужного ей результата в матче со Швецией (0:0). Подопечные Луиса Энрике имели колоссальное преимущество во владении мячом (75%). Также они нанесли 17 ударов, но лишь 5 попали в створ.

    Тем не менее перевес испанцев виден невооруженным взглядом. У них беспроигрышная серия из девяти матчей. Правда на Евро у команды серия их трех матчей без побед — 2 поражения и ничья.

    «Красная фурия» неплохо выступила в рамках отбора на ЧМ-2022 — ничья с Грецией (1:1), победа над Грузией (2:1) и Косово (3:1). Последнее поражение команда терпела 13 октября в матче Лиги наций против Украины (0:1).

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    Также стоит отметить, что Испания традиционно показывает неплохую игру в обороне. Больше гола она не пропускала с ноября 2018 года. А с учетом товарищеских игр с Португалией (0:0) и Литвой (4:0), коллектив Энрике не пропускает уже три встречи.

    Польша

    Поляки находятся в не наилучшем состоянии. После смены тренера дела не пошли на улучшение. С учетом матчей всех возможных уровней у команды серия из четырех поединков без побед.

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  • 16/06/2021

    • В первом туре сборная Польши проиграла Словакии со счетом 1:2, показав откровенно слабый футбол и достаточно слабую реализацию — 17 ударов, 3 в створ, 1 гол. Еще и игрока лишились. Красную карточку получил Гжегож Крыховяк.

    В контрольных матчах июня польская команда не смогла обыграть Россию (1:1) и Исландию (2:2), а началась безвыигрышная серия с поражения англичанам (1:2) в квалификации на ЧМ.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В шести матчах этого календарного года Польша много пропускала. Лишь в одном случае ей удалось уйти с поля без пропущенных мячей.

    Ставка

    Испания — ожидаемый фаворит поединка с коэффициентом 1.39. Победа сборной Польши оценивается букмекерами в 9.90. Котировка на ничью составляет 4.90.

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    Испания создала множество моментов в матче со шведами. Теперь ей нужно так же сыграть с Польше, но при этом дать отсчет забитым голам. Все-таки команда идет на третьем месте и ей необходимо набирать очки.

    В 3 из 4 последних матчей поляки пропускали не менее двух голов. Почему бы не поставить на то, что Испания забьет больше двух голов. Оборона шведов трещала по швам, а про защиту поляков и говорить не стоит.

    Счет может быть открыт уже в первом тайме. Польша пропускала в первой половине четыре раза подряд. Испания же имела как минимум 4 убойных момента в первой половине матча со Швецией. На тотал 1 тайма больше 1 можно поставить за 1.76.

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