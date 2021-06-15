Во вторник, 15 июня, в бахрейнском городе Арад сборная Ирана сыграет с командой Ирака в 10-м туре группового этапа второго квалификационного раунда отборочного этапа ЧМ-2022 в азиатской зоне. Встреча начнется в 19:30 по мск. Иран — Ирак: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Иран

Перед заключительным туром сборная Ирана с 15 очками находится на втором месте в своей группе, отставая от первой строки, где расположился Ирак, на два пункта.

В семи проведенных встречах этого квалификационного раунда «Принцы Персии» пять раз победили и дважды уступили, проиграв в гостевых встречах Бахрейну 0:1 и своему предстоящему сопернику 1:2.

Другие пять поединков иранцы выиграли с общим счетом 32:1. Среди этих матчей стоит выделить два форменных разгрома над Камбоджей — 14:0 и 10:0, которые были в последнем туре.

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Перед этим Иран провел два матча, которые прошли 3 и 7 июня соответственно, обыграв в них 3:1 Сингапур и 3:0 Бахрейн.

Ирак

Команда Ирака с 17 очками разместилась на первой позиции в турнирной таблице своей группы. Для сохранение этой строки ей будет достаточно не проиграть в предстоящем поединке.

За всю турнирную дистанцию иракцы еще ни разу не проигрывали, добившись пяти викторий и две раза сыграв вничью. Обе эти мировые были с Бахрейном по 0:0.

В пяти других встречах они неизменно добивались викторий с общим счетом 14:3. В этом месяце Ирак провел две игры, обыграв в них 4:1 Камбоджу и 1:0 Гонконг.

С 2000 года эти сборные провели десять очных матчей, в которых шесть раз победили иранцы, дважды сильней были иракцы и два раза была ничья. К слову, персы не могут одолеть Ирак в последних четырех поединках.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Ирана предлагают — 1.60.

На викторию Ирака дают — 5.20, ничья оценена — в 3.30.

Только победа выведет Иран в следующий раунд, а Ирак при определенных обстоятельствах даже может позволить себе проиграть, чтобы стать одной из четырех лучших команд вторых мест. Прогнозируем, что персы добудут викторию и сделают это с разницей в несколько мячей.