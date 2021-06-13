Австрия сыграет на своем поле с Северной Македонией в рамках 1-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 13 июня, начало — в 19:00 мск. Австрия — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика. Австрия — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Австрии

Австрийцы пребывают не в лучшем настроении. Команда давненько не побеждала, пусть речь идет лишь о контрольных встречах.

Такое положение дел не может не беспокоить тренерский штаб сборной Австрии. Англичанам австрийцы уступили минимально, после чего не сумели взломать оборону Словакии.

Игра команды во многом завязана на Марселе Забитцере. Этот хавбек способен и момент создать, и сам атаку завершить.

Все прогнозы на Евро-2020

За всю историю противостояний с македонцами, состоящую из двух матчей, австрийцы были сильнее. В общем, и в нынешних реалиях Австрия будет действовать на классе.

Сборная Северной Македонии

Тот самый случай, когда само попадание сборной на Евро — уже геройский поступок. Так что северным македонцам терять нечего: за неудачу с них никто не спросит.

Между тем, сборная Северной Македонии — далеко не сладкая булочка. Неоднократно эта команда щекотала нервы признанным фаворитам.

Македонцы уверены в себе. Да и как иначе, если пару месяцев назад команда сотворила суперсенсацию, обыграв на выезде Германию (1:2) в квалификации к чемпионату мира.

Горану Пандеву уже 37, но он по-прежнему опасен. Вероятно, опытнейший форвард не упустит шанса проявить себя .

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Австрию за 1.70, на ничью за 3.60, а на Северную Македонию — за 6.20.

Австрийцы смотрятся мощнее оппонента, так что наверняка попытаются как можно эффективнее сыграть в атаке.

Македонцы также не собираются отсиживаться в обороне, а такие мастера, как Пандев, способны найти и реализовать свой момент.

Австрийцы явно сильнее оппонента, но имеют заметные проблемы в обороне. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 3.5, поставить на это можно с коэффициентом 4.40. Для остальных — более умеренный прогноз.