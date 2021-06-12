Бельгия
Лидеры рейтинга ФИФА и бронзовые призеры ЧМ-2018 всего лишь второй раз вышли в финальную часть Евро в 21 веке, преодолев отборочный турнир со стопроцентным результатом и разницей мячей 40-3.
В Лиге наций в прошлом году бельгийцы с 15 очками выиграли свою группу, где им противостояли Англия (10), Дания (10) и Исландия (0:0). Единственное поражение — на выезде от англичан (1:2).
В марте этого года бельгийцы провели три отборочных матча ЧМ, дома победив Уэльс (3:1) и уничтожив Белоруссию (8:0), и на выезде поделив очки с Чехией (1:1).
В июне, в рамках подготовки к Евро, бельгийские дьяволы в домашних контрольных матчах сыграли вничью с Грецией (1:1) и одолели Хорватию (1:0).
В предстоящем матче точно не сыграет получивший травму в финале ЛЧ Кевин Де Брейне, а не набравший кондиции Эден Азар начнет матч в запасе, но у бельгийцев и без того полно звезд, а Ромелу Лукаку в отличной форме.
Россия
В мировом рейтинге ФИФА россияне находятся на 39-м месте, а в отборочном турнире заняли второе место в группе, уступив только Бельгии, на которою пришлись 2 поражения при 8 победах.
В Лиге наций-2020/21 подопечные Черчесова не уступили в 4 из 6 поединков (2 победы, 2 ничьи) и заняли второе место в своей группе, не сумев выйти в Лигу А.
В 2021 году россияне провели в марте три отборочных матча ЧМ, на выезде одолев Мальту (3:1) и проиграв Словакии (1:2), а на своем поле одолев Словению (2:1).
В июне россияне в товарищеских матчах на выезде сыграли вничью с Польшей (1:1) и дома победили Болгарию (1:0).
В предстоящем матче не сыграет Федор Кудряшов, под вопросом состояние Баринова, Фернандеса и Черышева, а Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус.
Ставка
На победу Бельгии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.66, на ничью в основное время — 3.95 , а на победу России — 5.40.
Команды встречались пять раз, и лишь раз россияне сумели свести встречу вничью 3:3 ( в товарищеском матче в 2017 году), 4 матча Бельгия выиграла, в том числе в отборочном турнире Евро (3:1 дома и 4:1 в гостях).
Бельгийцы несомненные фавориты, даже несмотря на потерю Де Брейне, но и россияне должны отличиться голом. Прогнозируем, что
Последние встречи команды вышли результативными. Интересен вариант для ставок