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    Ромелу Лукаку
    Сборная России сыграет против команды Бельгии в первом туре группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 12 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 22:00 мск. Бельгия — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа B 12 Июня 2021 года
    Бельгия
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    Бельгия

    Лидеры рейтинга ФИФА и бронзовые призеры ЧМ-2018 всего лишь второй раз вышли в финальную часть Евро в 21 веке, преодолев отборочный турнир со стопроцентным результатом и разницей мячей 40-3.

    В Лиге наций в прошлом году бельгийцы с 15 очками выиграли свою группу, где им противостояли Англия (10), Дания (10) и Исландия (0:0). Единственное поражение — на выезде от англичан (1:2).

    В марте этого года бельгийцы провели три отборочных матча ЧМ, дома победив Уэльс (3:1) и уничтожив Белоруссию (8:0), и на выезде поделив очки с Чехией (1:1).

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    • В июне, в рамках подготовки к Евро, бельгийские дьяволы в домашних контрольных матчах сыграли вничью с Грецией (1:1) и одолели Хорватию (1:0).

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    В предстоящем матче точно не сыграет получивший травму в финале ЛЧ Кевин Де Брейне, а не набравший кондиции Эден Азар начнет матч в запасе, но у бельгийцев и без того полно звезд, а Ромелу Лукаку в отличной форме.

    Россия

    В мировом рейтинге ФИФА россияне находятся на 39-м месте, а в отборочном турнире заняли второе место в группе, уступив только Бельгии, на которою пришлись 2 поражения при 8 победах.

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    • В Лиге наций-2020/21 подопечные Черчесова не уступили в 4 из 6 поединков (2 победы, 2 ничьи) и заняли второе место в своей группе, не сумев выйти в Лигу А.

    В 2021 году россияне провели в марте три отборочных матча ЧМ, на выезде одолев Мальту (3:1) и проиграв Словакии (1:2), а на своем поле одолев Словению (2:1).

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    • В июне россияне в товарищеских матчах на выезде сыграли вничью с Польшей (1:1) и дома победили Болгарию (1:0).

    Календарь и таблица Евро-2020

    В предстоящем матче не сыграет Федор Кудряшов, под вопросом состояние Баринова, Фернандеса и Черышева, а Мостовой сдал сомнительный тест на коронавирус.

    Ставка

    На победу Бельгии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.66, на ничью в основное время — 3.95 , а на победу России — 5.40.

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    Команды встречались пять раз, и лишь раз россияне сумели свести встречу вничью 3:3 ( в товарищеском матче в 2017 году), 4 матча Бельгия выиграла, в том числе в отборочном турнире Евро (3:1 дома и 4:1 в гостях).

    Бельгийцы несомненные фавориты, даже несмотря на потерю Де Брейне, но и россияне должны отличиться голом. Прогнозируем, что Бельгия не проиграет в результативном матче.

    Последние встречи команды вышли результативными. Интересен вариант для ставок «Тотал Бельгии больше 1,5» за 1.87 и ТБ 2,5 за 2.03.

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