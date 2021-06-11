Турция
К старту долгожданного европейского первенства турки подходят в ударном настроении. Турция провела три товарищеских матча, в двух из которых победила азербайджанцев и молдован, сыграв вничью с Гвинеей.
Более того, в квалификации грядущего чемпионата Мира, потомки «янычаров» стартовали блестяще. В своей группе Турция лидирует по итогам трех туров с 7 очками в активе.
Что касается игры команды, то стоит отметить прекрасную форму ее лидеров. Бурак Йылмаз, ставший чемпионом Франции в составе «Лилля» — грозная сила!
За всю историю противостояний с итальянцами Турция ни разу не выходила победителем в дуэли. Не случится этого и сейчас, а вот оттяпать ничью турки способны.
Италия
Даже без учета того, что поединок пройдет в Риме, Италия — фаворит стартовой встречи. И, надо сказать, не только ее!
В нынешнем году итальянцы провели пять матчей, причем все завершили победами. Так что Италию не зря считают одним из фаворитов Евро-2020.
Состав у «Скуадры Адзурры» мощный. Особенно радует атака. Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсиньо находятся в отличной форме.
Последний контрольный поединок с Чехией (4:0) еще раз продемонстрировал силу итальянцев. И оборона у команды надежна, и в других линиях — полный порядок.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Италию за 1.52, на ничью за 4.00, а на Турцию — за 8.50.
Турки сейчас находятся в отменных кондициях, и наверняка постараются сотворить сенсацию.
Итальянцы — фавориты, однако в таких случаях нередко возникает недооценка оппонента.
Турция вполне способна не просто дать бой фавориту в его логове, а даже разжиться там очками. Наши прогноз и ставка — Ничья с коэффициентом 4.00