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    Турция добудет почетную ничью с Италией?

    Турция — Италия. Прогноз, ставка (к. 4.00) на футбол, Евро-2020, 11 июня 2021 года

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    Чиро Иммобиле
    Турция сыграет на своем поле с Италией в рамках 1-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 11 июня, начало — в 22:00 мск. Турция — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа A 11 Июня 2021 года
    Турция
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    •  Турция 22:00 Италия Италия
  • Рим
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.40
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 1.54
  • Ставка!
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    Турция

    К старту долгожданного европейского первенства турки подходят в ударном настроении. Турция провела три товарищеских матча, в двух из которых победила азербайджанцев и молдован, сыграв вничью с Гвинеей.

    Более того, в квалификации грядущего чемпионата Мира, потомки «янычаров» стартовали блестяще. В своей группе Турция лидирует по итогам трех туров с 7 очками в активе.

    Что касается игры команды, то стоит отметить прекрасную форму ее лидеров. Бурак Йылмаз, ставший чемпионом Франции в составе «Лилля» — грозная сила!

    Все прогнозы на Евро-2020

    За всю историю противостояний с итальянцами Турция ни разу не выходила победителем в дуэли. Не случится этого и сейчас, а вот оттяпать ничью турки способны.

    Италия

    Даже без учета того, что поединок пройдет в Риме, Италия — фаворит стартовой встречи. И, надо сказать, не только ее!

    В нынешнем году итальянцы провели пять матчей, причем все завершили победами. Так что Италию не зря считают одним из фаворитов Евро-2020.

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    • Состав у «Скуадры Адзурры» мощный. Особенно радует атака. Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсиньо находятся в отличной форме.

    Последний контрольный поединок с Чехией (4:0) еще раз продемонстрировал силу итальянцев. И оборона у команды надежна, и в других линиях — полный порядок.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Италию за 1.52, на ничью за 4.00, а на Турцию — за 8.50.

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    Турки сейчас находятся в отменных кондициях, и наверняка постараются сотворить сенсацию.

    Итальянцы — фавориты, однако в таких случаях нередко возникает недооценка оппонента.

    Турция вполне способна не просто дать бой фавориту в его логове, а даже разжиться там очками. Наши прогноз и ставка — Ничья с коэффициентом 4.00

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