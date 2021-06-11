Турция сыграет на своем поле с Италией в рамках 1-го тура группового турнира Евро-2020. Матч пройдет 11 июня, начало — в 22:00 мск. Турция — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Турция

К старту долгожданного европейского первенства турки подходят в ударном настроении. Турция провела три товарищеских матча, в двух из которых победила азербайджанцев и молдован, сыграв вничью с Гвинеей.

Более того, в квалификации грядущего чемпионата Мира, потомки «янычаров» стартовали блестяще. В своей группе Турция лидирует по итогам трех туров с 7 очками в активе.

Что касается игры команды, то стоит отметить прекрасную форму ее лидеров. Бурак Йылмаз, ставший чемпионом Франции в составе «Лилля» — грозная сила!

Все прогнозы на Евро-2020

За всю историю противостояний с итальянцами Турция ни разу не выходила победителем в дуэли. Не случится этого и сейчас, а вот оттяпать ничью турки способны.

Италия

Даже без учета того, что поединок пройдет в Риме, Италия — фаворит стартовой встречи. И, надо сказать, не только ее!

В нынешнем году итальянцы провели пять матчей, причем все завершили победами. Так что Италию не зря считают одним из фаворитов Евро-2020.

Состав у «Скуадры Адзурры» мощный. Особенно радует атака. Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсиньо находятся в отличной форме.

Последний контрольный поединок с Чехией (4:0) еще раз продемонстрировал силу итальянцев. И оборона у команды надежна, и в других линиях — полный порядок.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Италию за 1.52, на ничью за 4.00, а на Турцию — за 8.50.

Турки сейчас находятся в отменных кондициях, и наверняка постараются сотворить сенсацию.

Итальянцы — фавориты, однако в таких случаях нередко возникает недооценка оппонента.

Турция вполне способна не просто дать бой фавориту в его логове, а даже разжиться там очками. Наши прогноз и ставка — Ничья с коэффициентом 4.00