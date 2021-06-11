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    Матч-открытие Евро-2020: сможет ли Италия обыграть крепкую Турцию?

    Турция — Италия. Прогноз и ставки (к. 1.56) на матч-открытие Евро-2020 11 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2020 (2021) Прогнозы на сборную Италии Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на сборную Турции Календарь Евро-2020
    Прогноз и ставки на Турция — Италия
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    Сборная Италии ни разу не проиграла в 27 предыдущих матчах
    Сборная Италии встретится с командой Турции в матче-открытия чемпионата Европы. Игра состоится 11 июня в Риме, начало — в 22:00 мск. Турция — Италия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа A 11 Июня 2021 года
    Турция
  • Анкара
    •  Турция 22:00 Италия Италия
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.50
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.54
  • Ставка!
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    Турция

    Сборная Турции перед стартом Евро провела три товарищеских матча. Судя по всему, турки экономили силы, несмотря на очень даже приличные результаты в этих встречах.

    В конце мая команда Шенола Гюнеша одержала победу над Азербайджаном — 2:1. Еще через несколько дней была игра против Гвинеи, которая завершилась вничью 0:0. Сразу же надо уточнить, что в матче с африканской сборной у Турции был экспериментальный состав.

    А в начале июня турецкая команда одержала победу над Молдовой (2:0) благодаря голам Бурака Йилмаза и Чченгиза Ундера.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Также стоит отметить, что в 14-ти предыдущих матчах Турция потерпела всего лишь два поражения и только в четырех случаях ей не удалось поразить чужие ворота.

    Италия

    Об этом уже было сказано слишком много, но мы напомним еще раз — Италия возвращается после унизительного непопадания на чемпионат мира в России.

    С тех пор в «Скуадре Адзурре» прошла тотальная перезагрузка под руководством Роберто Манчини. Итальянцы удивительно угадали с тренером.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Сейчас, в первую очередь, все упоминают о шикарной беспроигрышной серии Италии — 27 матчей без поражений кряду! А серия побед на данный момент составляет восемь матчей, в которых команда Манчини не пропустила ни одно мяча.

    Если что, вот подробный материал о сборной Италии:

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  • Сборная Италии — состав, тренер, тактика, предстоящие матчи и глобальный прогноз на Евро-2020
  • 03/06/2021

    • Италия перед стартом Евро два товарищеских матча. Сначала «Скуадра Адзурра» разгромила Сан-Марино (7:0), а потом смяла Чехию — 4:0. Несмотря на статус встречи, которую обе команды проводили на фоне нагрузок, итальянцы все равно слегка впечатлили.

    Прогноз и ставка

    На победу Турции в этом матче можно поставить за 8.80, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу Италии — за 1.56.

    Коэффициент на итальянцев постоянно снижается, почти все уверены в их успехе. Есть две причины, почему многие так думают. Первая — Италия действительно в порядке, достаточно взглянуть на результаты команды. И вторая — преимущество своего поля, игра пройдет в Риме на «Стадио Олимпико».

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    А так, конечно, коэффициент на Италию должен быть повыше, потому что в составе сборной Турции хватает классных исполнителей, причем во всех линия.

    В общем, Италии будет непросто, но победу она, скорее всего, вымучит. 1:0 или 2:0 со вторым голом на последних минутах.

    Ставка — победа Италии за 1.56. Можно рассмотреть и вариант со ставкой на победу Италии с форой (-1,0) за 1.99. Если итальянцы выиграют с разницей в один мяч, будет возврат.

    Сенсация может случиться в абсолютно любом матче, но на данный момент очень сложно найти аргументы против Италии.

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