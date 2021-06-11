Турция
Сборная Турции перед стартом Евро провела три товарищеских матча. Судя по всему, турки экономили силы, несмотря на очень даже приличные результаты в этих встречах.
В конце мая команда Шенола Гюнеша одержала победу над Азербайджаном — 2:1. Еще через несколько дней была игра против Гвинеи, которая завершилась вничью 0:0. Сразу же надо уточнить, что в матче с африканской сборной у Турции был экспериментальный состав.
А в начале июня турецкая команда одержала победу над Молдовой (2:0) благодаря голам Бурака Йилмаза и Чченгиза Ундера.
Также стоит отметить, что в 14-ти предыдущих матчах Турция потерпела всего лишь два поражения и только в четырех случаях ей не удалось поразить чужие ворота.
Италия
Об этом уже было сказано слишком много, но мы напомним еще раз — Италия возвращается после унизительного непопадания на чемпионат мира в России.
С тех пор в «Скуадре Адзурре» прошла тотальная перезагрузка под руководством Роберто Манчини. Итальянцы удивительно угадали с тренером.
Сейчас, в первую очередь, все упоминают о шикарной беспроигрышной серии Италии — 27 матчей без поражений кряду! А серия побед на данный момент составляет восемь матчей, в которых команда Манчини не пропустила ни одно мяча.
Если что, вот подробный материал о сборной Италии:
Италия перед стартом Евро два товарищеских матча. Сначала «Скуадра Адзурра» разгромила Сан-Марино (7:0), а потом смяла Чехию — 4:0. Несмотря на статус встречи, которую обе команды проводили на фоне нагрузок, итальянцы все равно слегка впечатлили.
Прогноз и ставка
На победу Турции в этом матче можно поставить за 8.80, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу Италии — за 1.56.
Коэффициент на итальянцев постоянно снижается, почти все уверены в их успехе. Есть две причины, почему многие так думают. Первая — Италия действительно в порядке, достаточно взглянуть на результаты команды. И вторая — преимущество своего поля, игра пройдет в Риме на «Стадио Олимпико».
А так, конечно,
В общем, Италии будет непросто, но победу она, скорее всего, вымучит. 1:0 или 2:0 со вторым голом на последних минутах.
Ставка — победа Италии за 1.56. Можно рассмотреть и вариант со ставкой на победу Италии с форой (-1,0) за 1.99. Если итальянцы выиграют с разницей в один мяч, будет возврат.
Сенсация может случиться в абсолютно любом матче, но на данный момент очень