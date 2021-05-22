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    Пробьются ли «железные» в еврокубки?

    «Унион» — «Лейпциг». Прогноз, ставка (к. 2.97) на футбол, чемпионат Германии, 22 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Лейпциг»
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    «Унион»
    22 мая в 34-м туре Бундеслиги в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Форстерай» местный «Унион» примет «РБ Лейпциг». Стартовый свисток будет дан в 16:30 по мск. «Унион» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Мая 2021 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 16:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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  • 3.80
  • 2
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    «Унион»

    За тур до финиша Бундеслиги «Унион» идет на седьмой позиции в турнирной таблице, дающей билет в Лигу конференций, но конкурент отстает всего на балл.

    В отрезке последних семи встреч первенства коллектив из Берлина добился двух викторий, столько же раз уходил с поля ни с чем и трижды делил очки со своими оппонентами.

    Одна из этих мировых пришлась на минувший тур чемпионата, где «железные» расписали выездную ничью с «Байером» (1:1), а ранее они были разгромлены в гостях «Вольфсбургом» — 0:3.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    На своем поле в текущем розыгрыше Бундеслиги «Унион» проиграл только раз, еще семь раз он победил и в восьми играх делил очки с оппонентами, разница мячей — 30:17.

    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» уже застолбил за собой вторую строку в чемпионате Германии. Эта позиция позволит коллективу сразу стартовать в следующем сезоне в группы ЛЧ.

    «Быки» не могут победить в своих последних трех встречах. В это период они сперва дважды проиграли дортмундской «Боруссии». 2:3 -в рамках чемпионата и 1:4 — в финале Кубка Германии.

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    • В своей последней проведенной встрече «красно-белые» расписали домашнюю мировую с «Вольфсбургом» (2:2) в рамках Бундеслиги, где они по ходу матча уступали 0:2.

    Вне родных стен «РБ Лейпциг» в этом чемпионате по четыре раза проигрывал и играл вничью, а также добился восьми победных результатов, разница забитых и пропущенных — 30:17.

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    «РБ Лейпциг» выиграл у «Униона» в последних четырех очных играх. В первом круге «быки» победили со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «РБ Лейпциг» — 2.30, победа «Униона» — 2.97, ничья — 3.94.

    Прогнозируем, что берлинцы дома, где они играют сильно, обыграют немотивированного соперника и добудут дебютный билет в еврокубки.

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