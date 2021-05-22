22 мая в 34-м туре Бундеслиги в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Форстерай» местный «Унион» примет «РБ Лейпциг». Стартовый свисток будет дан в 16:30 по мск. «Унион» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Унион»

За тур до финиша Бундеслиги «Унион» идет на седьмой позиции в турнирной таблице, дающей билет в Лигу конференций, но конкурент отстает всего на балл.

В отрезке последних семи встреч первенства коллектив из Берлина добился двух викторий, столько же раз уходил с поля ни с чем и трижды делил очки со своими оппонентами.

Одна из этих мировых пришлась на минувший тур чемпионата, где «железные» расписали выездную ничью с «Байером» (1:1), а ранее они были разгромлены в гостях «Вольфсбургом» — 0:3.

Все прогнозы на Бундеслигу

На своем поле в текущем розыгрыше Бундеслиги «Унион» проиграл только раз, еще семь раз он победил и в восьми играх делил очки с оппонентами, разница мячей — 30:17.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» уже застолбил за собой вторую строку в чемпионате Германии. Эта позиция позволит коллективу сразу стартовать в следующем сезоне в группы ЛЧ.

«Быки» не могут победить в своих последних трех встречах. В это период они сперва дважды проиграли дортмундской «Боруссии». 2:3 -в рамках чемпионата и 1:4 — в финале Кубка Германии.

В своей последней проведенной встрече «красно-белые» расписали домашнюю мировую с «Вольфсбургом» (2:2) в рамках Бундеслиги, где они по ходу матча уступали 0:2.

Вне родных стен «РБ Лейпциг» в этом чемпионате по четыре раза проигрывал и играл вничью, а также добился восьми победных результатов, разница забитых и пропущенных — 30:17.

«РБ Лейпциг» выиграл у «Униона» в последних четырех очных играх. В первом круге «быки» победили со счетом 1:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «РБ Лейпциг» — 2.30, победа «Униона» — 2.97, ничья — 3.94.

Прогнозируем, что берлинцы дома, где они играют сильно, обыграют немотивированного соперника и добудут дебютный билет в еврокубки.