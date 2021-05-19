«Мирандес»
«Мирандес» с 52 баллами разместился в середине турнирной таблицы второго по рангу дивизиона Испании, и уже утратил турнирную мотивацию.
«Кабаны» за последние шесть встреч первенства праздновали только одну победу, которая состоялась несколько туров тому назад на своем поле над «Фуэнлабрадой» со счетом 2:1.
В остальных пяти поединках «красные» дважды сыграли вничью и потерпели три фиаско. В минувшем туре они потерпели выездное поражение от аутсайдера «Луго» со счетом 1:2.
Только один матч из восьми последних «Мирандес» проиграл на своей арене. Также коллектив в данном отрезке четырежды делил очки со своими оппонентами и добился трех викторий.
«Леганес»
«Леганес» с 66 набранными баллами разместился на четвертой позиции в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, оторвавшись всего на пять пунктов от седьмой строки, не дающей права на участие в плей-офф.
«Механические огурцы» в финишном отрезке состоящем из семи встреч уступили только однажды, а в других шести поединках поровну поделили мировые исходы и выигрыши.
К данному поединку коллектив из пригорода Мадрида подходит после крупной домашней виктории над «Логроньесом» (3:0), а перед этим расписал мировую с «Райо Вальекано» (1:1) в гостях, что стало для них третьей мировой за последние пять игр.
Вне родных стен «Леганес» за последние семь встреч смог добиться всего двух викторий, дважды расписывал мировые и трижды уходил с поля ни с чем.
В первом круге «Леганес» дома переиграл «Мирандес» со счетом 1:0.
Прогноз и ставка на «Мирандес» — «Леганес»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Леганеса» — 2.14, победа «Мирандеса» — 4.12, ничья — 2.97.
В истории противостояний этих клубов (всего пять встреч) всегда забивал только один коллектив. Прогнозируем, что данная тенденция прервется, и отличатся сейчас обе команды.