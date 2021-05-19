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    «Сухая» тенденция прервется?

    «Мирандес» — «Леганес». Прогноз и ставка (к. 2.17) на футбол, чемпионат Испании, 19 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Мирандес» — «Леганес»
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    «Леганес»
    В среду, 19 мая, в 40-го тура второго испанского дивизиона «Мирандес» на своем поле примет «Леганес». Встреча начнется в 22:30 по мск. «Мирандес» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 19 Мая 2021 года
    Мирандес
  • Испания. Сегунда
    •  Мирандес 22:30 Леганес Леганес
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    Коэффициенты на матч
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    «Мирандес»

    «Мирандес» с 52 баллами разместился в середине турнирной таблицы второго по рангу дивизиона Испании, и уже утратил турнирную мотивацию.

    «Кабаны» за последние шесть встреч первенства праздновали только одну победу, которая состоялась несколько туров тому назад на своем поле над «Фуэнлабрадой» со счетом 2:1.

    В остальных пяти поединках «красные» дважды сыграли вничью и потерпели три фиаско. В минувшем туре они потерпели выездное поражение от аутсайдера «Луго» со счетом 1:2.

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    Только один матч из восьми последних «Мирандес» проиграл на своей арене. Также коллектив в данном отрезке четырежды делил очки со своими оппонентами и добился трех викторий.

    «Леганес»

    «Леганес» с 66 набранными баллами разместился на четвертой позиции в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, оторвавшись всего на пять пунктов от седьмой строки, не дающей права на участие в плей-офф.

    «Механические огурцы» в финишном отрезке состоящем из семи встреч уступили только однажды, а в других шести поединках поровну поделили мировые исходы и выигрыши.

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    • К данному поединку коллектив из пригорода Мадрида подходит после крупной домашней виктории над «Логроньесом» (3:0), а перед этим расписал мировую с «Райо Вальекано» (1:1) в гостях, что стало для них третьей мировой за последние пять игр.

    Вне родных стен «Леганес» за последние семь встреч смог добиться всего двух викторий, дважды расписывал мировые и трижды уходил с поля ни с чем.

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    В первом круге «Леганес» дома переиграл «Мирандес» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка на «Мирандес» — «Леганес»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Леганеса» — 2.14, победа «Мирандеса» — 4.12, ничья — 2.97.

    В истории противостояний этих клубов (всего пять встреч) всегда забивал только один коллектив. Прогнозируем, что данная тенденция прервется, и отличатся сейчас обе команды.

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