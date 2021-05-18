Во вторник, 18 мая, «Картахена» в стартовом поединке 40-го тура Сегунды на своем поле сыграет с «Альмерией». Поединок начнется в 20:00 по мск. «Картахена» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Картахена»

«Картахене» еще предстоит отстаивать свое место в Сегунде . Сейчас она идет на 16 строке в турнирной таблице, но зону вылета опережает всего лишь на четыре балла.

Финишный отрезок «эфесы» проводят в целом неплохо, проиграв только раз за последние девять встреч чемпионата, уступив пару туров тому назад на выезде «Фуэнлабраде» со счетом 1:2.

Еще в этот период команда четыре поединка завершила мировыми результатами и столько же раз выиграла. В минувшем туре она на выезде справилась с утратившим уже мотивацию «Эспаньолом» (2:0), а немного ранее дома переиграла «Кастельон» — 1:0.

Все прогнозы на футбол

Сейчас у «Картахены» 8-матчевая домашняя беспроигрышная серия, в которой команда поровну поделила ничейные результаты с победными. И только две встречи в этот период были на тотал больше 2,5.

«Альмерия»

«Альмерия» с 67 набранными пунктами находится на третьей строке в турнирной таблице Сегунды, отставая от второй позиции, дающей прямой билет в Примеру, на пять баллов, но сыграв на матч больше.

Андалузцы в отрезке последних 11 встреч первенства добились всего лишь двух викторий, обыграв еще в конце марта «Малагу» (3:0) и в начале мая «Тенерифе» (1:0) на выезде.

В минувшем туре первенства «красно-белые» на своем поле не смогли справиться с аутсайдером «Альбасете», сыграв вничью со счетом 1:1. Отметим, что эта мировая стала четвертой за минувшие пять игр.

За последние девять гостевых игр первенства «Алемерия» уступила в четырех из них, а также добилась трех выигрышей и дважды сыграла вничью.

В первом круге эти команды на поле «Альмерии» расписали мировую со счетом 1:1.

Прогноз и ставка на «Картахена» — «Альмерия»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Альмерии» предлагают — 2.50.

На викторию «Картахены» дают — 3.30, ничья оценена — в 2.98.

«Картахена» набрала на финише неплохую форму, добывая очки почти в каждом поединке. Прогнозируем, что и этот матч не станет исключение и хозяева положат в свою копилку некоторые баллы.