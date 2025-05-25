Швеция — Дания. Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, чемпионата мира, 25 мая 2025 года

В матче за третье место чемпионата мира Швеция сыграет с Данией. Матч пройдет на «Авичи-Арене» 25 мая. Начало встречи — в 16:20 (мск). Ставка и прогноз на матч Швеция — Дания, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Швеция

Путь к плей-офф: На групповой стадии Швеция набрала 18 очков в 7 матчах, за счет которых оказалась на 2-й строчке в таблице, уступив лидерство сборной Канаде.

Последние матчи: Общий этап чемпионата «желто-синие» провели довольно неплохо, одержав шесть побед кряду. Поражением шведов закончилась лишь встреча с канадцами в рамках борьбы за верхнюю позицию в группе — 3:5.

В первом матче а рамках плей-офф коллектив Сэма Халлама не пожелал Чехию — последнего чемпиона мира, над которым была одержана разгромная победа — 2:5. Тем временем матч с США в полуфинале обернулся для Швеции катастрофой — 2:6.

Не сыграют: Из состава Швеции выбыл Уилльям Эклунд.

Состояние команды: Швеция упустила возможность побороться за награды высшей пробы, потерпев разгромное поражение от США и тем самым превратив турнир при домашних трибунах в провал.

Прогнозы и ставки на хоккей

Игровой ресурс и тактические наработки Швеции предполагали большее, чем борьба за бронзу, но текущего уровня командной организации и опыта лидеров не хватило, чтобы преодолеть полуфинальную стадию.

Тем не менее в заключительной встрече коллектив Сэма Халлама постарается задействовать свои сильнейшие качества, включая контроль шайбы, оборонительную надежность и хладнокровие в зоне соперников.

Дания

Путь к плей-офф: Групповую стадию на домашнем льду сборная Дании завершила на 4-м месте в таблице с 11 очками в активе. Тем самым команда опередила Германию на 1 турнирный пункт.

Последние матчи: После трех поражений на старте общего этапа Дания одержала четыре победы подряд, а определяющей с точки зрения попадания в плей-офф была игра с Германией, в которой датчане оказались сильнее в серии буллитов — 2:1 Б.

Главный сюрприз всего чемпионата коллектив Микаэля Кринц-Гата преподнес в рамках четвертьфинала, отправив домой сборную Канады — 2:1. В полуфинальной встрече со Швейцарией беспроигрышный цикл Дании подошел к концу — 0:7.

Не сыграют: В составе Дании нет кадровых потерь.

Состояние команды: Дания проводит выдающийся турнир, который, несомненно, войдет в историю хоккея в масштабах страны. Независимо от результата заключительной встречи этот чемпионат мира датчане вправе считать успешным.

На протяжении всей дистанции команда Микаэля Кринц-Гата проделала классический путь от одного из аутсайдеров до главной сенсации хоккейного форума, добившись всего этого с весьма скромными игровыми возможностями.

Без ярко выраженных звезд с мировым именем, Дания показала характер и эмоциональный порыв, за счет которых вытеснила из гонки одного из фаворитов и вместе с тем завоевала право побороться за медали.

Статистика для ставок

В 3-х последних матчах Швеции был пробит тотал больше 6.5

Швеция обыграла Данию в 5 последних личных встречах

В 3-х очных матчах из 5 предыдущих Дания не забивала больше гола

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Швеции оценивается букмекерами в 1.19, ничья — в 9.50, а победа Дании — в 12.70.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 5.5 — за 2.28.

Прогноз: Полуфинал на домашней арене обернулся для Швеции трагедией, а бронзовые награды в данном контексте станут для нее лишь утешительным призом. Тем не менее это не значит, что в последнем матче команда Сэма Халлама не будет выкладываться ради результата.

Ставка: Швеция победит с форой -3.5 за 1.90.

Прогноз: В предыдущей игре Дании были вскрыты все основные ее проблемы, связанные с игрой в обороне. Под плотным натиском команде трудно сохранять концентрацию и физическую свежесть в попытках сдерживать атаки соперников.

Ставка: Индивидуальный тотал Швеции больше 4.5 за 1.80.