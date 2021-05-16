«Слуцк» сыграет на своем поле с «Минском» в рамках 9-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 16 мая, начало — в 16:30 мск. «Слуцк» — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Слуцк»

«Слуцк» нынешний чемпионат начал неудачно. Команда занимает скромное 13 место по итогам 8 сыгранных туров, имея в своем активе 6 пунктов.

Отрыв от опасной зоны составляет лишь один балл. Так что слуцкому клубу нужно срочно работать над набором очков.

В минувшем туре команда провалилась. А как еще можно назвать неудачный вояж в Гомель (4:1)?!

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При всем при этом, 13 пропущенных мячей в 8 матчах наводят на неприятные мысли. Как бы «Слуцку» не оказаться по итогу сезона лишним в высшей лиге?!

«Минск»

Минчане стартовали не лучшим образом. Лишь 10 текущая позиция — явно не лучшая диспозиция.

В минувшем туре минская команда взяла один пункт. Домашний матч с «Витебском» получился боевым (3:3).

«Минск» и сам атакует активно (12 голов), и дает играть соперникам. Вот только 13 пропущенных мячей — явный показатель проблем в тылах.

9 набранных очков — не самый выдающийся результат. А ведь по всему потенциалу «муниципалы» должны бороться, как минимум, за первую пятерку.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Слуцк» за 2.25, на ничью за 3.55, а на «Минск» — за 3.05.

Хозяева частенько пропускают, и явно не сумеют сохранить свои ворота в этой встрече.

Минчане тоже неплохо выглядят в атаке, так что свой шанс наверняка используют.

В матчах примерно равных по классу соперников шансы отличиться будут у всех. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.77.