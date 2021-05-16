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    Легко хозяевам не будет, но они победят

    «Леганес» — «Логроньес». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, чемпионат Испании, 16 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Логроньес»
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    Гаку Сибасаки
    В воскресенье, 16 мая, в 39-м туре испанской Сегунды «Леганес» на своем стадионе «Бутарка» сразится с «Логроньесом». Начало игры — в 22:30 по мск. «Леганес» — «Логроньес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Леганес»

    «Леганес» с 63 набранными баллами разместился на четвертой позиции в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, оторвавшись всего на пять пунктов от седьмой строки, не дающей права на участие в плей-офф.

    Весенний отрезок чемпионата не особо хорошо дался «огурцам» . За 11 сыгранных встреч они добились всего трех викторий, пять раз сыграли вничью и потерпели три поражения.

    В своей последней проведенной встрече «зелено-белые» в Мадриде поделили очки с «Райо Вальекано» (1:1), что стало третьим мировым результатом за последние четыре поединка. Еще в этот период они обыграли в гостях «Алькоркон» со счетом 2:1.

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    Коллектив из пригорода Мадрида имеет вторую домашнюю статистику в лиге. Он выиграл 13 поединков, три раза сыграл вничью и потерпел три поражения, разница мячей составляет 24:12.

    «Логроньес»

    У «Логроньеса» на счету находится 41 балл, с которыми он идет в зоне вылета, на 19 позиции в турнирной таблице Сегунды, но 18 безопасной строке уступает только по дополнительным показателям.

    После удачной серии с конца марта по середину апреля, где «красно-белые» добились двух викторий и двух ничьих, затем в последующих четырех поединках они победить не могут.

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    • В этот период «северяне» дважды поделили очки со своими оппонентами, а также дважды проиграли на своей территории. Одно из фиаско было в минувшем туре от «Жироны» со счетом 1:4.

    Вне родных стен «Логроньес» в текущей компании Сегунды разжился 19 очками из 41. Коллектив выиграл четыре поединка, семь раз сыграл вничью и восемь встреч проиграл, разница мячей — 12:24.

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    Игра первого круга принесла «Леганесу» выездную викторию над «Логроньесом» со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка на «Леганес» — «Логроньес»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Леганеса» — 1.70, победа «Логроньеса» — 6.05, ничья — 3.50.

    «Огурцы» на своем поле играют сильно и наверняка одолеют одного из претендентов на вылет. Наш прогноз и ставка на эту встречу — П1.

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