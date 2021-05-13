«Эйбар»
«Эйбар» занимает последнее место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 29 очков.
Команда Хосе Луиса Мендилибара в этом сезоне одержала шесть побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 18 поражений.
К началу мая «оружейники» подошли с пятью поражениями подряд, но после этого обыграли «Алавес» (3:0) и «Хетафе» (1:0), сохранив шансы избежать вылета.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
После травмы у «Эйбара» восстанавливается полузащитник Алехандро Посо.
«Бетис»
«Бетис» расположился на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 54 набранными баллами.
На счету «зелено-белых» 15 побед, девять ничьих и 11 поражений в 35 сыгранных турах.
Подопечные Мануэля Пеллегрини на минувших выходных одолели «Гранаду» (2:1), прервав серию из шести ничьих подряд, тянувшуюся с начала прошлого месяца.
У «Бетиса» травмы залечивают Виктор Камараса, Даниель Мартин Фернандес и Мартин Монтойя.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Эйбара» — 2.75, победа «Бетиса» — 2.60, ничья — 3.50.
Для «оружейников» это настоящая игра жизни, в которой нужно выигрывать, чтобы попытаться покинуть зону вылета. И их недавние успехи дают повод для сдержанного оптимизма.
От команды Хосе Луиса Мендилибара можно ожидать активной игры в атаке и даже забитого мяча. При этом им будет
Также можно присмотреться к ставке «победа "Бетиса" ровно в один мяч или ничья» за 1.90.