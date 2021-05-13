В четверг, 13 мая, «Эйбар» на своем поле примет «Бетис» в рамках 36-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа», начнется в 21:00 по московскому времени. «Эйбар» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эйбар»

«Эйбар» занимает последнее место в турнирной таблице испанской Примеры, имея на своем счету 29 очков.

Команда Хосе Луиса Мендилибара в этом сезоне одержала шесть побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 18 поражений.

К началу мая «оружейники» подошли с пятью поражениями подряд, но после этого обыграли «Алавес» (3:0) и «Хетафе» (1:0), сохранив шансы избежать вылета.

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После травмы у «Эйбара» восстанавливается полузащитник Алехандро Посо.

«Бетис»

«Бетис» расположился на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 54 набранными баллами.

На счету «зелено-белых» 15 побед, девять ничьих и 11 поражений в 35 сыгранных турах.

Подопечные Мануэля Пеллегрини на минувших выходных одолели «Гранаду» (2:1), прервав серию из шести ничьих подряд, тянувшуюся с начала прошлого месяца.

У «Бетиса» травмы залечивают Виктор Камараса, Даниель Мартин Фернандес и Мартин Монтойя.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Эйбара» — 2.75, победа «Бетиса» — 2.60, ничья — 3.50.

Для «оружейников» это настоящая игра жизни, в которой нужно выигрывать, чтобы попытаться покинуть зону вылета. И их недавние успехи дают повод для сдержанного оптимизма.

От команды Хосе Луиса Мендилибара можно ожидать активной игры в атаке и даже забитого мяча. При этом им будет сложно удержать свои ворота на замке , ведь «зелено-белые» тоже настроены завоевать путевку в еврокубки. Наш прогноз и ставка — «обе команды забьют» за 1.83.