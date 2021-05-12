В рамках 36-го тура итальянской Серии А «Болонья» в родных стенах сыграет с «Дженоа». Встреча пройдет 12 мая, начало — в 21:45 по мск. «Болонья» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

За три тура до завершения итальянского первенства у «Болоньи» на счету находится 40 очков, с которыми она идет на 12 месте в турнирной таблице, обезопасив себя уже от вылета на 99%.

«Красно-синие» не особо удачно проводят свой финишный отрезок, добившись всего лишь одной виктории за последние семь встреч. Это выигрыш состоялся еще в середине апреля дома над «Специей» — 4:1.

Также в этот период они три поединка проиграли и трижды делили очки со своими оппонентами. Две из мировых пришлись на последние игровые дни — дома с «Фиорентиной» (3:3) и в гостях с «Удинезе» (1:1).

Все прогнозы на Серию А

На своей территории «Болонья» в последнее время выступает неплохо. У нее три победы за семь последних матчей в родных стенах и всего одно поражение.

«Дженоа»

«Дженоа» к данному поединку подходит на 14 позиции в турнирной таблице. У команды на счету 36 баллов и от зоны вылета ее отделяют пять баллов.

«Грифоны» также добились лишь одной виктории за последние семь встреч первенства, обыграв в конце апреля на своем стадионе ту же «Специю» со счетом 2:0. Также они дважды сыграли вничью и четыре игры проиграли.

Две из этих неудач пришлись на последние игровые дни чемпионата страны, поочередно уступив на выезде «Лацио» со счетом 3:4 и «Сассуоло» (1:2) в своем последнем сыгранном поединке.

Вне родных стен «Дженоа» в финишном отрезке играет плохо, проиграв в пяти из шести последних матчей при одном выигрыше.

В первом круге «Дженоа» дома обыграл «Болонью» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне «грифоны» в играх с «красно-синими» набрали четыре очка, победив 3:0 в гостях и сыграв 0:0 на своем поле.

Прогноз и ставка на «Болонья» — «Дженоа»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Болоньи» — 2.41, победа «Дженоа» — 3.17, ничья — 3.50.

Так как в последнее время обе команды играют вполне результативно, то и от их очного противостоянии ждем верхового исхода.