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    Хихонцы наконец-то прервут серию без побед

    «Спортинг» Хихон — «Луго». Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, чемпионат Испании, 10 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» Хихон — «Луго»
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    Футболист «Спортинга»
    10 мая в Хихоне местный «Спортинг» сыграет с «Луго» в 38-м туре второго испанского дивизиона. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск. «Спортинг» Хихон — «Луго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 10 Мая 2021 года
    Спортинг Хихон
  • Хихон
    •  Спортинг Хихон 22:00 Луго Луго
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
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    «Спортинг» Хихон

    За пять туров до завершения чемпионата «Спортинг» находится на пятом месте в турнирной таблице Сегунды, имея в своем активе 58 очков, оторвавшись всего на балл от седьмой позиции, которая не участвует в плей-офф.

    Клуб из Хихона не может победить на протяжении последних пяти встреч первенства. Две последние игры он свел вничью по 0:0, поделив очки на выезде с «Сарагосой» и «Леганесом».

    А перед этим у «красно-белых» была 3-матчевая проигрышная серия. В этот период они в гостях потерпели фиаско от «Тенерифе» (0:1), а также дома проиграли «Мирандесу» (1:2) и «Овьедо» (0:1).

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    В родных стенах «Спортинг» заработал 34 пункта из 58 общих, выиграв в девяти поединках, семь встреч сведя вничью и дважды уступив, разница мячей — 20:10.

    «Луго»

    «Луго» идет в зоне вылета, на 21 месте. У коллектива на счету 37 набранных балла и отставание от безопасной позиции составляет четыре пункта.

    В данный момент у галисийцев 15-матчевая безвыигрышная серия. Последний раз они побеждали в чемпионате еще в январе этого года, переиграв тогда на своем поле «Тенерифе» со счетом 2:0.

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    • После этого «красно-белые» пять раза сыграли вничью и девять встреч проиграли. В своей последней проведенной игре Сегунды они расписали домашнюю мировую с «Сарагосой» (2:2), тем самым прервав серию из шести фиаско подряд.

    Вне родных стен «Луго» в текущем чемпионате набрал всего 11 очков из 37 общих, добившись только двух викторий, пять игр завершив вничью и 11 раз уступив, разница мячей — 16:35.

    В первом круге эти команды сыграли вничью со счетом 0:0, а в прошлом сезоне дважды победил «Спортинг» — 2:0 и 2:1.

    Прогноз и ставка на «Спортинг» Хихон — «Луго»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 1.83.

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    На викторию «Луго» дают — 5.20, ничья оценена — в 3.18.

    Хотя хихонцы и переживают трудные времена, но на своей арене все же должны справиться аутсайдером лиги. Наш прогноз и ставка на данную встречу — П1.

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