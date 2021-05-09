«Шахтер» Д сыграет на своем поле с «Ингульцом» в рамках 26-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 9 мая, начало — в 17:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Ингулец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Д

«Шахтер» Д свои возможности догнать «Динамо» растерял давно. Правда, лишь за три тура до финиша дончане математически лишились шансов стать чемпионами.

«Шахтер» Д после этого добыл две победы. Без всякой мотивации команда Луиша Каштру сначала переиграла крепкий «Днепр-1» (2:1), а затем отправила в первую лигу «Минай» (0:4).

Дончане наверняка постараются завершить не столь удачный для себя сезон викторией. Класс позволит это сделать даже при ротации состава.

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Разумеется, в этой встрече дончане сыграют первым номером. Скорее всего, «горняки» прибавят в активности после перерыва.

«Ингулец»

Новичок элитного дивизиона лишь в минувшем туре обеспечил себе место в УПЛ на следующий сезон. Причем, как оказалось, побеждать команде было даже не обязательно.

За тур до финиша «Ингулец» занимает 11 место в турнирной таблице. Петровцы имеют шанс оказаться в десятке, но в это верится с трудом.

Команда Сергея Лавриненко в минувшем туре минимально обыграла «Львов». Причем до того петровский клуб на выезде разгромил «Олимпик» (0:3).

Такой финишный спурт сохранил за клубом место среди элиты. К слову, Лавриненко угадал с ротацией, выставив на недавний матч с «Динамо» (5:0) не всех основных исполнителей. Как в воду глядел наставник «Ингульца»!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.16, на ничью за 6.90, а на «Ингулец» — за 17.00.

Дончанам ничего не нужно, но лишний раз свой класс команда Каштру постарается наверняка.

«Ингулец» постарается дать бой вице-чемпиону, но хватит гостей лишь на первый тайм .

Дончане будут владеть тотальным преимуществом, и точно сумеют забить парочку голов. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.73.