«Циндао» встретится с «Гуанчжоу Сити» в рамках матча 3-го тура чемпионата Китая. Игра состоится 3 мая, начало — в 13:00 мск. «Циндао» — «Гуанчжоу Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Циндао»

В прошлом сезоне «Циндао» занял седьмое место из восьми в группе B чемпионата. Из-за этого команда была вынуждена играть в плей-офф за выживание в элите.

Там она справилась с задачей. Хотя в первом раунде ее обыграл грядущий соперник с общим счетом 2:1, затем ей удалось по пенальти обыграть «Ухань» (3:3).

В новом сезоне клуб попал в группу A. В первом туре он переиграл дома «Цанчжоу Майти Лайонс» (2:1), после чего разошелся миром с «Шэньчжэнем» (0:0).

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Таким образом, после двух стартовых матчей чемпионата коллектив ижет на четвертом месте с отставанием в три балла от лидера.

«Гуанчжоу Сити»

В минувшей кампании «Гуанчжоу Сити» финишировал на шестой позиции группы A регулярного чемпионата. Поэтому команде пришлось участвовать в плей-офф за сохранение прописки в Суперлиге.

В стыковых матчах ей удалось добиться своего. После победы над грядущим соперником он обыграла «Хэнань Суншань Лунмэн» с общим результатом 5:3, а затем в финале за 11-е место — «Далянь Про» (4:3).

В новом розыгрыше Суперлиги подопечные Каннаваро также участвуют в группе A. В первом туре он разошелся миром с «Гуанчжоу» (2:2) в гостях, а во втором победил дома «Чунцин Лифань» (3:1).

Это значит, что по итогам двух туров коллектив занимает второе место с отрывом в три очка от лидера и опережает своего грядущего соперника по дополнительным показателям.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91.

Успех хозяев поля оценивается в 3,70, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Гуанчжоу Сити» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,25.