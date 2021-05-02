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    «Локомотив» разобьет «Зенит»?

    «Зенит» — «Локомотив». Прогноз и ставка (к. 9.30) на чемпионат России по футболу 2 мая 2021 года

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    «Локомотив» выиграл 11 матчей подряд после зимней паузы
    «Зенит» сыграет на своем поле против «Локомотива» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 мая в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск. «Зенит» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Мая 2021 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:00 Локомотив Локомотив
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.25
  • 2
  • 5.60
  • Ставка!
    •

    «Зенит»

    «Зенит» почти чемпион. Как бы ни завершился предстоящий матч, команда Сергея Семака все равно финиширует первой. Можно сколько угодно рассказывать про интригу, но в чемпионской гонке ее уже точно нет.

    По одной простой причине: после «железнодорожников» «Зенит» ждут матчи с «Уфой» и «Тамбовом». То есть дальше просто негде терять очки.

    А прямо сейчас «Зенит» опережает «Локомотив» на шесть очков. И это очень солидное преимущество за три тура до финиша.

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    На прошлой неделе команда Семака нокаутировала дома «Ротор» — 6:0. Плюс-минус то же самое будет и в матчах с «Уфой» и «Тамбовом». Можно не сомневаться.

    «Локомотив»

    Главная задача «Локомотива» — остаться на втором месте. И для этого не помешает набрать в Питере хотя бы одно очко. Потому что сейчас отрыв «железнодорожников» от «Спартака» составляет лишь два очка. Мало, очень мало.

    Но с другой стороны, глядя на весенние результаты, за «Локомотив» можно не переживать.

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    • После зимней паузы команда Марко Николича выиграла все матчи — 11 побед кряду. Для российского футбола, где царит ужасающая нестабильность, это что-то невероятное.

    «Локомотив» забил 17 мячей в пяти предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    И тут начинается самое интересное. Букмекеры уверены в победе «Зенита». На хозяев в предстоящем матче можно поставить за 1.65, а на «Локомотив» — за 5.85. Ничью предлагают за 4.45.

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    Очень интересно, откуда такая уверенность в «Зените», который практически во всех случаях этой весной побеждал только за счет отдельных исполнителей. По качеству игры «Зенит» точно не лидер.

    Лучший футбол в России сейчас показывает «Локомотив». Это тренерская команда. Николич проделал невероятную работу, это надо признать.

    Ставка — победа «Локомотива» за 5.85.

    Можно также рассмотреть ставку на победу «Локомотива» с сухим счетом за 9.30. «Локо» будет играть на результат. «Зенит» и Семака ждет тяжелейшее тактическое противостояние. Питер проиграет.

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