«Зенит»
«Зенит» почти чемпион. Как бы ни завершился предстоящий матч, команда Сергея Семака все равно финиширует первой. Можно сколько угодно рассказывать про интригу, но в чемпионской гонке ее уже точно нет.
По одной простой причине: после «железнодорожников» «Зенит» ждут матчи с «Уфой» и «Тамбовом». То есть дальше просто негде терять очки.
А прямо сейчас «Зенит» опережает «Локомотив» на шесть очков. И это очень солидное преимущество за три тура до финиша.
«Зенит» выиграл пять из шести последних матчей в РПЛ. Встреча с «Краснодаром» завершилась вничью — 2:2.
На прошлой неделе команда Семака нокаутировала дома «Ротор» — 6:0. Плюс-минус то же самое будет и в матчах с «Уфой» и «Тамбовом».
«Локомотив»
Главная задача «Локомотива» — остаться на втором месте. И для этого не помешает набрать в Питере хотя бы одно очко. Потому что сейчас отрыв «железнодорожников» от «Спартака» составляет лишь два очка. Мало, очень мало.
Но с другой стороны, глядя на весенние результаты, за «Локомотив» можно не переживать.
После зимней паузы команда Марко Николича
«Локомотив» забил 17 мячей в пяти предыдущих матчах.
Прогноз и ставка
И тут начинается самое интересное. Букмекеры уверены в победе «Зенита». На хозяев в предстоящем матче можно поставить за 1.65, а на «Локомотив» — за 5.85. Ничью предлагают за 4.45.
Очень интересно, откуда такая уверенность в «Зените», который практически во всех случаях этой весной побеждал только за счет отдельных исполнителей. По качеству игры «Зенит» точно не лидер.
Лучший футбол в России сейчас показывает «Локомотив». Это тренерская команда. Николич проделал невероятную работу, это надо признать.
Ставка — победа «Локомотива» за 5.85.
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