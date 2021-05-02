«Зенит» сыграет на своем поле против «Локомотива» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 мая в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск. «Зенит» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

«Зенит» почти чемпион. Как бы ни завершился предстоящий матч, команда Сергея Семака все равно финиширует первой. Можно сколько угодно рассказывать про интригу, но в чемпионской гонке ее уже точно нет.

По одной простой причине: после «железнодорожников» «Зенит» ждут матчи с «Уфой» и «Тамбовом». То есть дальше просто негде терять очки.

А прямо сейчас «Зенит» опережает «Локомотив» на шесть очков. И это очень солидное преимущество за три тура до финиша.

«Зенит» выиграл пять из шести последних матчей в РПЛ. Встреча с «Краснодаром» завершилась вничью — 2:2.

Все прогнозы на РПЛ

На прошлой неделе команда Семака нокаутировала дома «Ротор» — 6:0. Плюс-минус то же самое будет и в матчах с «Уфой» и «Тамбовом». Можно не сомневаться .

«Локомотив»

Главная задача «Локомотива» — остаться на втором месте. И для этого не помешает набрать в Питере хотя бы одно очко. Потому что сейчас отрыв «железнодорожников» от «Спартака» составляет лишь два очка. Мало, очень мало.

Но с другой стороны, глядя на весенние результаты, за «Локомотив» можно не переживать.

После зимней паузы команда Марко Николича выиграла все матчи — 11 побед кряду. Для российского футбола, где царит ужасающая нестабильность, это что-то невероятное.

«Локомотив» забил 17 мячей в пяти предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

И тут начинается самое интересное. Букмекеры уверены в победе «Зенита». На хозяев в предстоящем матче можно поставить за 1.65, а на «Локомотив» — за 5.85. Ничью предлагают за 4.45.

Очень интересно, откуда такая уверенность в «Зените», который практически во всех случаях этой весной побеждал только за счет отдельных исполнителей. По качеству игры «Зенит» точно не лидер.

Лучший футбол в России сейчас показывает «Локомотив». Это тренерская команда. Николич проделал невероятную работу, это надо признать.

Ставка — победа «Локомотива» за 5.85.