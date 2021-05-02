«Гранада»
«Гранада» за пять туров до завершения испанского первенства идет на восьмой позиции в турнирной таблице, уступая всего лишь четыре очка седьмой еврокубковой строке.
Несколько дней назад «насриды» в перенесенном поединке
Виктория над «сине-гранатовыми» стала третьей за последние четыре матча чемпионата Испании. Также еще в этот период они раз уступили. К слову, сейчас у них
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За последние пять домашних встреч в рамках Примеры «Гранада» одержала три виктории и дважды проиграла своим оппонентам.
«Кадис»
По итогам 33 туров «Кадис» набрал 37 очков и находится на 13 позиции в турнирной таблице Примеры,
В прошлом туре «желто-синие» расписали гостевую мировую с «Вальядолидом», сыграв 1:1. Этой ничьей они
За восемь последних туров первенства андалузцы потерпели только два фиаско. Также еще в этот период они три раза делили очки с оппонентами и столько же встреч выиграли.
В гостях «Кадис» уступил всего в одном из пяти предыдущих матчей и в каждом из этих поединков он забивал ровно по одному голу.
Прогноз и ставка на «Гранада» — «Кадис»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 1.90.
На викторию «Кадиса» дают — 5.30, ничья оценена — в 3.30.
Личные встречи между этими командами зачастую приносят низовой исход, из пяти последних очных встреч лишь одна была верховой. Прогнозируем, что и данная игра будет малорезультативной.