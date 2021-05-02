В рамках 34-го тура испанской Примеры «Гранада» на своем поле сыграет с «Кадисом». Игра, которая пройдет 2 мая на стадионе «Нуэво Лос Карменес», начнется в 19:30 по мск. «Гранада» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

«Гранада» за пять туров до завершения испанского первенства идет на восьмой позиции в турнирной таблице, уступая всего лишь четыре очка седьмой еврокубковой строке.

Несколько дней назад «насриды» в перенесенном поединке сенсационно обыграли на выезде «Барселону» со счетом 2:1, тем самым помешав каталонцам возглавить чемпионскую гонку.

Виктория над «сине-гранатовыми» стала третьей за последние четыре матча чемпионата Испании. Также еще в этот период они раз уступили. К слову, сейчас у них 17-матчевая безничейная серия .

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За последние пять домашних встреч в рамках Примеры «Гранада» одержала три виктории и дважды проиграла своим оппонентам.

«Кадис»

По итогам 33 туров «Кадис» набрал 37 очков и находится на 13 позиции в турнирной таблице Примеры, оторвавшись на семь баллов от зоны вылета .

В прошлом туре «желто-синие» расписали гостевую мировую с «Вальядолидом», сыграв 1:1. Этой ничьей они продлили свою безвыигрышную серию до трех встреч , где раз уступили.

За восемь последних туров первенства андалузцы потерпели только два фиаско. Также еще в этот период они три раза делили очки с оппонентами и столько же встреч выиграли.

В гостях «Кадис» уступил всего в одном из пяти предыдущих матчей и в каждом из этих поединков он забивал ровно по одному голу.

Три последних матча между этими клубами закончились вничью . В первом круге они сыграли 1:1.

Прогноз и ставка на «Гранада» — «Кадис»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Гранады» предлагают — 1.90.

На викторию «Кадиса» дают — 5.30, ничья оценена — в 3.30.

Личные встречи между этими командами зачастую приносят низовой исход, из пяти последних очных встреч лишь одна была верховой. Прогнозируем, что и данная игра будет малорезультативной.