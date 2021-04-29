29 апреля «Вильярреал» и «Арсенал» встретятся в рамках первого полуфинального матча Лиги Европы УЕФА. Игра пройдет в Испании на стадионе «Керамика». Начало в 22:00 мск. «Вильярреал» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

Перед этим матчем у «Вильярреала» два поражения подряд. Команда проиграла «Алавесу» и «Барселоне» (1:2) в Примере. Но вот в плей-офф Лиги Европы у «Желтой субмарины» полный порядок — 6 из 6.

«Вильярреал» в четвертьфинале обыграл загребское «Динамо». Первый матч закончился победой 1:0, а второй — 2:1. Таким образом, у хозяев 6 побед и всего 2 пропущенных гола .

«Желтые» хоть и выиграли все три домашних поединка в финальной части ЛЕ, но при этом все два пропущенных мяча команда собрала на домашнем поле.

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К матчу с «Арсеналом» в лазарете числится только полузащитник Висенте Иборра.

«Арсенал» Лондон

«Арсенал» в прошлом раунде встречался со «Славией». Первую игру «Канониры» не выиграли. Они довольствовались ничьей (1:1). Однако в ответной встрече гости разнесли соперника 4:0.

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Это была последняя победа перед этим матчем. 18 апреля «Красно-белые» сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1), а после этого минимально уступили «Эвертону» 0:1.

На выезде «Арсенал» не уступал с 18 февраля, то есть 7 матчей. В ЛЕ у коллектива две победы и одна ничья, а также 2 пропущенных гола.

Игру снова пропустят Киран Тирни и Александр Ляказетт. Также травмирован Давид Луис и его участие под вопросом. Несколько матчей пропустил Пьер Обамеянг.

Прогноз

К матчу оба соперника подходят в качестве равных друг другу оппонентов. Вот как расставили котировки букмекеры: 2.55 победа «Вильярреала», 3.35 ничья и 2.90 победа «Арсенала».

Для «Арсенала» это уже вполне себе серьезный соперник. «Канониры» выдали два невыразительных поединка в АПЛ и при этом они имеют достаточно неприятные кадровые проблемы.

Учитывая отсутствие Ляказетта, а также вопросы по готовности Обамеянга, вполне можно рассчитывать, что «Вильярреал» сможет добиться как минимум ничьи.

Тем не менее сами хозяева пропускали в 5 последних выступлениях, поэтому можно поставить на «1Х и обе забьют» за 2.22.