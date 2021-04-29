«Вильярреал»
Перед этим матчем у «Вильярреала» два поражения подряд. Команда проиграла «Алавесу» и «Барселоне» (1:2) в Примере. Но вот в плей-офф Лиги Европы у «Желтой субмарины» полный порядок — 6 из 6.
«Вильярреал» в четвертьфинале обыграл загребское «Динамо». Первый матч закончился победой 1:0, а второй — 2:1. Таким образом,
«Желтые» хоть и выиграли все три домашних поединка в финальной части ЛЕ, но при этом все два пропущенных мяча команда собрала на домашнем поле.
К матчу с «Арсеналом» в лазарете числится только полузащитник Висенте Иборра.
«Арсенал» Лондон
«Арсенал» в прошлом раунде встречался со «Славией». Первую игру «Канониры» не выиграли. Они довольствовались ничьей (1:1). Однако в ответной встрече гости разнесли соперника 4:0.
Это была последняя победа перед этим матчем. 18 апреля «Красно-белые» сыграли вничью с «Фулхэмом» (1:1), а после этого минимально уступили «Эвертону» 0:1.
На выезде «Арсенал» не уступал с 18 февраля, то есть 7 матчей. В ЛЕ у коллектива две победы и одна ничья, а также 2 пропущенных гола.
Игру снова пропустят Киран Тирни и Александр Ляказетт. Также травмирован Давид Луис и его участие под вопросом. Несколько матчей пропустил Пьер Обамеянг.
Прогноз
К матчу оба соперника подходят в качестве равных друг другу оппонентов. Вот как расставили котировки букмекеры: 2.55 победа «Вильярреала», 3.35 ничья и 2.90 победа «Арсенала».
Для «Арсенала» это уже вполне себе серьезный соперник. «Канониры» выдали два невыразительных поединка в АПЛ и при этом они имеют достаточно неприятные кадровые проблемы.
Учитывая отсутствие Ляказетта, а также вопросы по готовности Обамеянга, вполне можно рассчитывать, что «Вильярреал» сможет добиться как минимум ничьи.
Тем не менее сами хозяева пропускали в 5 последних выступлениях, поэтому можно поставить на «1Х и обе забьют» за 2.22.