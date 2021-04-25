«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» встретятся в финале Кубка английской лиги. Матч пройдет 25 апреля в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 18:30 мск. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

В апреле главным достижением «Манчестер Сити» стал долгожданный выход в полуфинал Лиги чемпионов. «Горожане» по сумме двух матчей обыграли дортмундскую «Боруссию».

Победа, кстати, получилась не такой уж простой, как ожидалось. Немцы упирались и дома, и в гостях.

Между тем, в АПЛ у «Сити» в этот период ярких матчей не было. И связано это наверное, в первую очередь, с очень насыщенным графиком и тем, что команда все-таки подсознательно понимает, что титул у нее почти в кармане. В начале месяца «Ман Сити» неожиданно уступил на своем поле «Лидсу», а потом с трудом выиграл у «Астон Виллы».

Был еще матч против «Челси» в полуфинале Кубка Англии, который завершился поражением со счетом 0:1. Пожалуй, это было одно из худших выступлений «Манчестер Сити» в текущем сезоне.

«Манчестер Сити» пропускал как минимум один мяч во всех пяти предыдущих матчах.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» начал неделю с увольнения Жозе Моуринью. Несложно догадаться, что непростое решение связано с результатами команды. Владелец «Тоттенхэм», видимо, был так раздражен очередной потерей очков в АПЛ, что не побоялся убрать «Особенного» даже накануне важнейшей игры против «Манчестер Сити».

Как ни странно, но в контексте предстоящего финала отсутствие Моуринью, скорее, негативный момент для «Тоттенхэма». Несмотря на в целом справедливую критику, португалец все-таки мог придумать хитрый план против Гвардиолы. Теперь же вся ответственность легла на плечи 29-летнего Райана Мейсона.

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«Тоттенхэм» в первом матче под руководством Мейсона одержал волевую победу над «Саутгемптоном» (2:1). «Шпоры», как обычно, сами придумали себе проблемы, а потом героически их решали. На этот раз получилось. Но чаще всего было наоборот.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью в основное время букмекеры предлагают за 5.05, а победу «Тоттенхэма» — за 6.65.

Финал может пропустить Харри Кейн. По не ясно, успеет ли он восстановиться к игре. И это потенциально еще одна большая проблема для «Тоттенхэма».

Впрочем, все остальное тоже говорить не в пользу лондонской команды, которая выглядит чересчур разбалансированной.

Ставка — победа «Манчестер Сити» + общий тотал матча больше 2,5 за 2.30.

Ставка на победу «Манчестер Сити» с форой (-1,5) за 2.38 — это еще один хороший вариант.

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