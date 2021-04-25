«Ланс»
«Ланс» занимает в таблице Лиги 1 шестое место и остается одним из главных претендентов на прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.
Для чемпиона Франции сезона-1997/1998 это станет большим достижением. Тем более с учетом того, что клуб только в прошлом году вернулся в элитный дивизион.
Беспроигрышная серия «Ланса» насчитывает уже 12 матчей — пять побед и семь ничьих.
В прошлом туре коллектив разошелся миром с «Брестом» (1:1) на выезде. Теперь отставание от пятого «Марселя» составляет два очка.
«Ним»
«Ним» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 31 набранным очком. Эта позиция требует проведения стыковых матчей за место в Лиге 1.
На счету «крокодилов» восемь побед, семь ничьих и 18 поражений в 33 сыгранных турах.
Команда Паскаля Планка потерпела лишь одно поражение в семи весенних поединках во всех турнирах при трех победах.
В целом, клуб не знает поражений уже пять матчей кряду на всех фронтах при двух победах, тогда как в Лиге 1 не проигрывает 12 туров.
Наши прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,70.
Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,70.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.