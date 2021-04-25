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    Обойдет ли «Ланс» «Марсель»?

    «Ланс» — «Ним». Прогноз (к. 2.75) и ставки на чемпионат Франции 25 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Ним»
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    «Ланс» идет на пятом месте
    «Ланс» сыграет на своем поле против «Нима» в рамках 34-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 16:00 мск. «Ланс» — «Ним»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ланс»

    «Ланс» занимает в таблице Лиги 1 шестое место и остается одним из главных претендентов на прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

    Для чемпиона Франции сезона-1997/1998 это станет большим достижением. Тем более с учетом того, что клуб только в прошлом году вернулся в элитный дивизион.

    Беспроигрышная серия «Ланса» насчитывает уже 12 матчей — пять побед и семь ничьих.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В прошлом туре коллектив разошелся миром с «Брестом» (1:1) на выезде. Теперь отставание от пятого «Марселя» составляет два очка.

    «Ним»

    «Ним» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 31 набранным очком. Эта позиция требует проведения стыковых матчей за место в Лиге 1.

    На счету «крокодилов» восемь побед, семь ничьих и 18 поражений в 33 сыгранных турах.

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    • Команда Паскаля Планка потерпела лишь одно поражение в семи весенних поединках во всех турнирах при трех победах.

    В целом, клуб не знает поражений уже пять матчей кряду на всех фронтах при двух победах, тогда как в Лиге 1 не проигрывает 12 туров.

    Наши прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,70.

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    Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,70.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.

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