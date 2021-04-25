«Ланс» сыграет на своем поле против «Нима» в рамках 34-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 16:00 мск. «Ланс» — «Ним»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

«Ланс» занимает в таблице Лиги 1 шестое место и остается одним из главных претендентов на прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

Для чемпиона Франции сезона-1997/1998 это станет большим достижением. Тем более с учетом того, что клуб только в прошлом году вернулся в элитный дивизион.

Беспроигрышная серия «Ланса» насчитывает уже 12 матчей — пять побед и семь ничьих.

Все прогнозы на Лигу 1

В прошлом туре коллектив разошелся миром с «Брестом» (1:1) на выезде. Теперь отставание от пятого «Марселя» составляет два очка.

«Ним»

«Ним» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 31 набранным очком. Эта позиция требует проведения стыковых матчей за место в Лиге 1.

На счету «крокодилов» восемь побед, семь ничьих и 18 поражений в 33 сыгранных турах.

Команда Паскаля Планка потерпела лишь одно поражение в семи весенних поединках во всех турнирах при трех победах.

В целом, клуб не знает поражений уже пять матчей кряду на всех фронтах при двух победах, тогда как в Лиге 1 не проигрывает 12 туров.

Наши прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,70.

Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,70.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,75.