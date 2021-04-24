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    «Вест Хэм» отберет очки у «Челси»?

    «Вест Хэм» — «Челси». Прогноз (к. 2.12) и ставки на чемпионат Англии по футболу 24 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Челси»
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    «Челси» в четырех предыдущих матчах АПЛ набрал лишь пять очков
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Челси» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 24 апреля в Лондоне, начало — в 19:30 мск. «Вест Хэм» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Апреля 2021 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 19:30 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» продолжает рваться в Лиге чемпионов. После 32-х сыгранных матчей «молотобойцы» занимают четвертое место, опережая по дополнительным показателям и отставая на одно очко и от «Лестера».

    В прошлом туре «Вест Хэм» мог подняться еще выше, но проиграл в гостях «Ньюкаслу» (2:3). На исход очень сильно повлияло удаление защитника лондонского клуба Крейга Доусона. При этом по ходу встречи «Вест Хэм» отыгрался с 0:2, но в итоге пропустил еще один мяч и уступил.

    Но в целом «Вест Хэм» очень мощно проводит вторую часть сезона. Ранее в апреле команда Дэвида Мойеса выиграла у «Вулверхэмптона» и одержала победу над «Лестером». А еще чуть раньше была сумасшедшая ничья с «Арсеналом» — 3:3.

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    «Вест Хэм» в пяти предыдущих матчах на своем поле набрал 13 очков и забил 13 мячей.

    «Челси»

    «Челси» среди недели едва не проиграл на своем поле «Брайтону». В тот день команде Томаса Тухеля было не до футбола, и ничья 0:0 еще далеко не худший вариант. «Челси» столкнулся с очень жесткой реакцией болельщиков на решение клуба играть в Суперлиге.

    Самый ужасный проект в истории футбола уже развалился, но доверией людей «Челси» как минимум на какое-то время потерял. Так что играть на фоне таких событий было не очень просто.

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    • Из-за потери очков в недавнем матче «Челси» остался за пределами топ-4. И если до этого команда Томаса Тухеля, по всей видимости, не очень напрягалась по этому поводу, думая, что ее ждет Суперлига, то сейчас ситуация изменилась.

    «Челси» в четырех предыдущих матчах АПЛ набрал лишь пять очков.

    Прогноз и ставка на «Вест Хэм» — «Челси»

    На «Вест Хэм» в этом матче можно поставить за 4.65, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Челси» — за 1.81.

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    Казалось бы, что здесь такого, но сумасшедшая волна критики очень сильно сказывается на игре неудачников из Суперлиги. «Челси» уже успел провести ужасный матч с «Брайтоном», «Ливерпуль» чуть раньше потерял очки в игре с «Ливерпулем».

    Ближайший матч с «Вест Хэмом» будет не менее напряженным. «Челси» ждет встреча с командой, которая хочет играть в Лиге чемпионов.

    Ставка — «Вест Хэм» не проиграет за 2.12.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Вест Хэма» больше 1,5 за 3.68.

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