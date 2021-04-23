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    Прервут ли хихонцы серию поражений?

    «Сарагоса» — «Спортинг» Хихон. Прогноз и ставка (к. 2.77) на футбол, чемпионат Испании, 23 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Спортинг» Хихон
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    «Спортинг» Хихон
    В пятницу, 23 апреля, в стартовом поединке 36-го тура испанской Сегунды «Сарагоса» на своей арене сразится с хихонским «Спортингом». Стартовый свисток будет дан в 22:00 по мск. «Сарагоса» — «Спортинг» Хихон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 23 Апреля 2021 года
    Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 22:00 Спортинг Хихон Спортинг Хихон
  • Хихон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.90
  • X
  • 2.75
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
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    «Сарагоса»

    У «Сарагосы» на счету находится 41 набранный балл, позволяющие ей расположится на 15 позиции в турнирной таблице Сегунды, оторвавшись от зоны вылета на пять очков.

    Арагонцы в минувшем туре уступили в гостях «Жироне» (0:3), а перед этим не проигрывали на протяжении пяти встреч, где они дважды сыграли вничью и три разу уходили с поля победителями, пропустив за весь этот период всего лишь два гола.

    Они расписали мировые с «Логроньесом» (1:1) в гостях и с «Картахеной» (0:0) в родных стенах, обыграли на своей территории «Мирандес» (1:0) и «Альмерию» (2:1), а также на выезде «Фуэнлабраду» (1:0).

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    В родных стенах «Сарагоса» заработала львиную долю своих баллов, 29 из 41. Она добилась восьми викторий, а также пять встреч свела вничью и четыре раза уступала, разница мячей — 17:12.

    «Спортинг» Хихон

    «Спортинг» по итогам 35 проведенных туров находится на пятом месте в турнирной таблице Сегунды, имея в своем активе 56 очков, оторвавшись на четыре пункта от седьмой позиции, не дающей право участвовать в плей-офф.

    Клуб из Хихона проиграл последние свои три встречи первенства. В гостях он был слабее «Тенерифе» (0:1), а в родных стенах он потерпел фиаско от «Мирандеса» (1:2) и «Овьедо» (0:1) в минувшем игровом дне.

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    • Перед этим у «красно-белых» была 10-матчевую беспроигрышную серию, в которой они поровну поделили ничьи и выигрыши.

    Вне родных стен «Спортинг» в текущей Сегунде разжился всего 22 очками, выиграв шесть встреч, семь раз уступив и завершив четыре игры вничью, разница мячей — 15:15.

    В первом круге победу праздновал «Спортинг» (1:0), а в минувшем сезоне эти клубы обменялись домашними викториями — 2:0 и 0:4.

    Прогноз и ставка на «Сарагоса» — «Спортинг» Хихон

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Спортинга» предлагают — 2.86.

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    На викторию «Сарагосы» дают — 2.96, ничья оценена — в 2.77.

    «Спортинг» будет всеми силами стараться прервать свою серию поражений, но так как победить в Сарагосе крайне непросто любому сопернику, то в данной игре читается ничья. Наша ставка — Х.

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