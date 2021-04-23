В матче 34 тура французской Лиги 1 «Реймс» примет «Марсель» на стадионе «Огюст Делон». Игра состоится 23 апреля в 22:00 мск. «Реймс» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реймс»

«Реймс» пока что довольствуется местом в середине турнирной таблицы — 11 строчка и 41 очко. При этом команда имеет неплохую беспроигрышную серию из семи ничьих и двух побед.

Последние два поединка «Реймса» завершались нулевой ничьей. Хозяева разошлись миром с «Метцом» и «Ниццей». Перед этим были домашние 2:2 с «Ренном».

Последняя победа у команды была 21 марта, когда она на выезде обыграла «Дижон» с минимальным результатом 1:0. Также отметим, что дома клуб имеет серию из шести ничьих подряд.

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У «Реймса» из-за травмы не сможет сыграть Валон Бериша.

«Марсель»

«Олимпийцам» сейчас нужно набирать очки, если они хотят попасть в еврокубки на следующий сезон. Команда имеет 52 очка и уступает «Лансу» один пункт в борьбе за Лигу конференций. До зоны Лиги Европы достать уже вряд ли получится.

«Марсель» победил в прошлом туре «Лорьян», но при этом помучился (3:2). Со счетом 2:0 гости одолели «Дижон». Также отметим результативную ничью с «Монпелье» (2:2).

На выезде «Марселю» давно не везет. В Лиге 1 у клуба серия из десяти матчей без побед. В двух из трех последних встреч в гостях коллектив терпел фиаско.

Дуже Чалета-Цар пропустит игру из-за красной карточки, а Джордан Амави — из-за травмы.

Прогноз и ставка

На бумаге не все так однозначно. Перевес на стороне «Марселя», но небольшой — 3.50 и 2.18 соответственно. 3.40 букмекеры дают на ничью.

«Марселю» предстоит сложный поединок. «Реймс» давно не проигрывает, а у «Олимпийцев» в последнее время туго идет игра в чужих стенах.

Считаем, что «Реймс» сможет зацепиться за очки в этом матче. Предлагаем поставить на на 1Х за 1.73.

В 4 из 5 очных встреч команды на двоих забивали не больше двух голов. Можно заиграть ставку тотал меньше 2.5 за 1.75