«Милан» сыграет на своем поле с «Дженоа» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 18 апреля, начало — в 13:30 мск. «Милан» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» борется за чемпионство, однако в такой исход верится с трудом. Ну, не доросли «россонери» до Скудетто, как ни крути!

Нынешнее 2 место еще предстоит сохранить, ведь конкурентов уйма. А вот отставание от лидирующих земляков из «Интера» составляет 11 пунктов.

Минувший тур для команды получился весьма успешным. Выездная виктория над «Пармой» (1:3) омрачилась, разве что, удалением Златана Ибрагимовича.

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Поединки против «Дженоа» «россонери» удаются. В пяти последних поединках «Милан» добыл три победы при одной коллизии.

«Дженоа»

«Дженоа» на текущий момент занимает 13 место. Правда, отрыв от опасной зоны выглядит весьма комфортным — 10 пунктов.

В активе у команды сейчас 32 очка. Причем забивает «Дженоа» не так часто (32 гола), пропустив в свои ворота уже 44 раза.

«Дженоа» в минувшем туре дала бой пока еще действующему чемпиону «Ювентусу». Впрочем, в итоге бал правили туринцы (3:1).

Вряд ли в нынешнем сезоне генуэзцы серьезно поднимутся в турнирной таблице. Даже подъем в десятку будет считаться отличным результатом.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.49, на ничью за 4.51, а на «Дженоа» — за 6.62

Хозяева борются за самые высокие места, но им явно будет не хватать Ибрагимовича.

«Дженоа» уже ни на что толком не претендует, но за здорово живешь не сдастся никому.

Даже без Ибрагимовича миланцы смотрятся сильнее оппонента, и должны показать класс. Наши прогноз и ставка — Фора «Милана» -1 с коэффициентом 1.77