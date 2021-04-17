«Вольфсбург»
«Вольфсбург» идет третьим с 54 очками в активе. От второй позиции гости располагаются в семи пунктах, а от четвертой — на один.
До прошлого тура у «Волков» была серия из трех поражений кряду. Они разгромили «Шальке» 5:0, победили «Вердер» 2:1 и «Кельн» 1:0.
Эти успехи прервались в предыдущем поединке Бундеслиги, где команда потерпела поражение от своего ближайшего преследователя «Айнтрахта» (3:4).
Ранее коллектив потерпел поражение 6 марта в игре с «Хоффенхаймом», которая завершилась со счетом 1:2.
«Бавария»
«Бавария» среди недели победила ПСЖ (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух матчей вылетели из турнира, который выиграли в прошлом году.
Еще после первого неудачного матча с чемпионом Франции команда, как и ожидалось, провела не самую выразительную игру в Бундеслиге. В субботу мюнхенцы поделилась очками с «Унион Берлин» — ничья 1:1 на своем поле.
Но этот результат не должен вызывать ни малейшего удивления. «Бавария» играла экспериментальным составом, Флик банально не рисковал перед поездкой в столицу Франции.
Отрыв от «РБ Лейпцига», который идет на второй строчке, составляет пять очков. Грядущий соперник проигрывает лидеру 11 баллов.
Прогноз и ставка
Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.
Успех хозяев поля оценивается в 3,75, равно как и ничья — в те же 3,75.
Наши прогноз и ставка — «Бавария» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.