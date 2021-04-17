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    Огорчит ли «Вольфсбург» «Баварию»?

    «Вольфсбург» — «Бавария». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Германии, 17 апреля 2021 года

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    «Бавария» проведет первый матч после вылета из ЛЧ
    В субботу, 17 апреля, «Вольфсбург» на своем поле примет «Баварию» в 29-м туре немецкой Бундеслиги. Стартовый свисток будет дан в 16:30 по мск. «Вольфсбург» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Апреля 2021 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 16:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.90
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.93
  • Ставка!
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    «Вольфсбург»

    «Вольфсбург» идет третьим с 54 очками в активе. От второй позиции гости располагаются в семи пунктах, а от четвертой — на один.

    До прошлого тура у «Волков» была серия из трех поражений кряду. Они разгромили «Шальке» 5:0, победили «Вердер» 2:1 и «Кельн» 1:0.

    Эти успехи прервались в предыдущем поединке Бундеслиги, где команда потерпела поражение от своего ближайшего преследователя «Айнтрахта» (3:4).

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    Ранее коллектив потерпел поражение 6 марта в игре с «Хоффенхаймом», которая завершилась со счетом 1:2.

    «Бавария»

    «Бавария» среди недели победила ПСЖ (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух матчей вылетели из турнира, который выиграли в прошлом году.

    Еще после первого неудачного матча с чемпионом Франции команда, как и ожидалось, провела не самую выразительную игру в Бундеслиге. В субботу мюнхенцы поделилась очками с «Унион Берлин» — ничья 1:1 на своем поле.

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    • Но этот результат не должен вызывать ни малейшего удивления. «Бавария» играла экспериментальным составом, Флик банально не рисковал перед поездкой в столицу Франции.

    Отрыв от «РБ Лейпцига», который идет на второй строчке, составляет пять очков. Грядущий соперник проигрывает лидеру 11 баллов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,75, равно как и ничья — в те же 3,75.

    Наши прогноз и ставка — «Бавария» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.

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