В субботу, 17 апреля, «Вольфсбург» на своем поле примет «Баварию» в 29-м туре немецкой Бундеслиги. Стартовый свисток будет дан в 16:30 по мск. «Вольфсбург» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» идет третьим с 54 очками в активе. От второй позиции гости располагаются в семи пунктах, а от четвертой — на один.

До прошлого тура у «Волков» была серия из трех поражений кряду. Они разгромили «Шальке» 5:0, победили «Вердер» 2:1 и «Кельн» 1:0.

Эти успехи прервались в предыдущем поединке Бундеслиги, где команда потерпела поражение от своего ближайшего преследователя «Айнтрахта» (3:4).

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Ранее коллектив потерпел поражение 6 марта в игре с «Хоффенхаймом», которая завершилась со счетом 1:2.

«Бавария»

«Бавария» среди недели победила ПСЖ (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, но по сумме двух матчей вылетели из турнира, который выиграли в прошлом году.

Еще после первого неудачного матча с чемпионом Франции команда, как и ожидалось, провела не самую выразительную игру в Бундеслиге. В субботу мюнхенцы поделилась очками с «Унион Берлин» — ничья 1:1 на своем поле.

Но этот результат не должен вызывать ни малейшего удивления. «Бавария» играла экспериментальным составом, Флик банально не рисковал перед поездкой в столицу Франции.

Отрыв от «РБ Лейпцига», который идет на второй строчке, составляет пять очков. Грядущий соперник проигрывает лидеру 11 баллов.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех хозяев поля оценивается в 3,75, равно как и ничья — в те же 3,75.

Наши прогноз и ставка — «Бавария» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.