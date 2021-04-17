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    «Горняки» с киевлянами оставят голы на второй тайм?

    «Шахтер» Д — «Динамо» К. Прогноз, ставка (к. 2.20) на голы в УПЛ по футболу 17 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Д — «Динамо» К
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    Мирча Луческу
    «Шахтер» Д сыграет на своем поле с «Динамо» К в рамках 22-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 19:30 мск. «Шахтер» Д — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 17 Апреля 2021 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 19:30 Динамо К Динамо К
  • Киев
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.55
  • Ставка!
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    «Шахтер» Д

    «Шахтер» Д еще имеет теоретические шансы догнать главного оппонента. Правда, для этого команде Луиша Каштру нужно выигрывать в отчетной встрече.

    Отставание в 7 очков за 5 туров до завершения чемпионата — такова диспозиция дончан, выглядящая незавидной. А вот в случае победы над динамовцами есть шанс добиться своего.

    Вот и в минувшем туре «Шахтер» Д добыл важнейшие три очка. В формально выездном поединке «горняки» одолели «Мариуполь» (0:3).

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    Поединки против «Динамо» для «Шахтера» в последние годы складываются вполне успешно. Из пяти последних встреч команда выиграла четырежды при одном поражении.

    «Динамо» К

    Мирча Луческу близок к своей мечте как никогда. И дело ведь не только в чемпионском титуле у руля киевлян, а еще и в том, чтобы опередить некогда родной для себя «Шахтер».

    Семь очков отрыва — гандикап, конечно, комфортный, но и он не является гарантией триумфа в чемпионате. Тем паче, в случае поражения в очной встрече, этот самый гандикап сократится до четырех пунктов…

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  • 12/04/2021

    • «Динамо» К пока идет по чемпионскому графику. В минувшем туре команда Луческу в формально домашнем, а по сути выездном, поединке одолела «Днепр-1» (2:0).

    Беда только в том, что встречу с «горняками» пропустит капитан киевлян Сергей Сидорчук, получивший лишнее предупреждение. Впрочем, в обойме у Луческу имеется ряд исполнителей, способных заменить Сергея.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 2.10, на ничью за 3.55, а на «Динамо» К — за 3.40

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    Команде Каштру больше ничего не остается, кроме как активно атаковать.

    Киевлян устроит даже ничья, вот только вряд ли команда Луческу будет окапываться у собственных владений.

    Лидеры украинского футбола любят и умеют атаковать, что наверняка продемонстрируют во втором тайме. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.20

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