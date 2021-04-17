«Шахтер» Д сыграет на своем поле с «Динамо» К в рамках 22-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 19:30 мск. «Шахтер» Д — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Д

«Шахтер» Д еще имеет теоретические шансы догнать главного оппонента. Правда, для этого команде Луиша Каштру нужно выигрывать в отчетной встрече.

Отставание в 7 очков за 5 туров до завершения чемпионата — такова диспозиция дончан, выглядящая незавидной. А вот в случае победы над динамовцами есть шанс добиться своего.

Вот и в минувшем туре «Шахтер» Д добыл важнейшие три очка. В формально выездном поединке «горняки» одолели «Мариуполь» (0:3).

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Поединки против «Динамо» для «Шахтера» в последние годы складываются вполне успешно. Из пяти последних встреч команда выиграла четырежды при одном поражении.

«Динамо» К

Мирча Луческу близок к своей мечте как никогда. И дело ведь не только в чемпионском титуле у руля киевлян, а еще и в том, чтобы опередить некогда родной для себя «Шахтер».

Семь очков отрыва — гандикап, конечно, комфортный, но и он не является гарантией триумфа в чемпионате. Тем паче, в случае поражения в очной встрече, этот самый гандикап сократится до четырех пунктов…

«Динамо» К пока идет по чемпионскому графику. В минувшем туре команда Луческу в формально домашнем, а по сути выездном, поединке одолела «Днепр-1» (2:0).

Беда только в том, что встречу с «горняками» пропустит капитан киевлян Сергей Сидорчук, получивший лишнее предупреждение. Впрочем, в обойме у Луческу имеется ряд исполнителей, способных заменить Сергея.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 2.10, на ничью за 3.55, а на «Динамо» К — за 3.40

Команде Каштру больше ничего не остается, кроме как активно атаковать.

Киевлян устроит даже ничья, вот только вряд ли команда Луческу будет окапываться у собственных владений.

Лидеры украинского футбола любят и умеют атаковать, что наверняка продемонстрируют во втором тайме. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.20