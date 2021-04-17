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    Нижегородцы закрепятся на второй строке

    «Нижний Новгород» — «Чайка». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, ФНЛ, 17 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нижний Новгород» — «Чайка»
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    «Чайка» — «Нижний Новгород»
    В 37-м туре первенства первого российского дивизиона «Нижний Новгород» на своем поле сыграет с «Чайкой». Игра состоится 17 апреля, начало — в 16:00 по мск. «Нижний Новгород» — «Чайка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 17 Апреля 2021 года
    Нижний Новгород
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    •  Нижний Новгород 16:00 Чайка Чайка
  • Песчанокопское
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    «Нижний Новгород»

    В активе «Нижнего Новгорода» 78 набранных пункта, с которыми он идет на втором месте в турнирной таблице ФНЛ, уступая четыре очка лидеру, а третью позицию опережает на два балла.

    В весеннюю часть сезона нижегородцы вошли неудачно, набрав всего одно очко в трех первых встречах, а затем они выиграли шесть из семи встреч при одном мировом исходе.

    В минувшем туре чемпионата «сине-бело-голубые» на выезде переиграли «СКА-Хабаровск» со счетом 1:0, что стало их третьей викторией подряд, где они пропустили только один гол.

    Прогнозы на ФНЛ

    В родных стенах «Нижнего Новгорода» в этом розыгрыше ФНЛ набрал 41 очко из 78. Коллектив победил в 13 встречах, два раза сыграл вничью и трижды уступил, разница мячей — 31:10.

    «Чайка»

    С 46 зачетными пунктами «Чайка» идет на 13 позиции в турнирной таблице первого российского дивизиона, оторвавшись от зоны вылета на восемь баллов.

    Коллектив из Ростовской области в весенней части первенства провел десять встреч, в которых добился четырех викторий, раз сыграл вничью и шесть раз уходил с поля поверженным.

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    • Так три из этих фиаско состоялись в трех минувших турах чемпионата, где команда на своей территории уступила 0:2 «Спартаку-2» и 0:1 «Енисею», а также в гостях проиграла «Оренбургу» — 0:3.

    Вне родных стен «Чайка» в этом розыгрыше ФНЛ заработала 26 очков из 46. Коллектив выиграл шесть раз, четыре игры проиграл и восемь раз делил очки со своими оппонентами, разница мячей — 21:20.

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    В первом круге эти команды расписали мировую со счетом 1:1.

    Прогноз и ставка на «Нижний Новгород» — «Чайка»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нижнего Новгорода» — 1.44, победа «Чайки» — 7.90, ничья — 4.20.

    Прогнозируем, что ведущие борьбу за прямой выход в РПЛ нижегородцы «всухую» обыграют гостей из Ростовской области. Наша ставка — «Нижний Новгород» победит и не пропустит.

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