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    Поднимется ли «Марсель» в зону еврокубков?

    «Марсель» — «Лорьян». Прогноз, ставка (к. 4.20) на футбол, чемпионат Франции, 17 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Лорьян»
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    «Марсель» идет на шестом месте
    В субботу, 17 апреля, «Марсель» на своем поле в рамках 33-го тура французской Лиги 1 примет «Лорьян». Стартовый свисток на данный поединок будет дан в 18:00 по мск. «Марсель» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Апреля 2021 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 18:00 Лорьян Лорьян
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
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  • 3.50
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  • Ставка!
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    «Марсель»

    Недавно «Марсель» поднялся на пятое место. Правда, попасть в топ-4 уже почти нереально, отставание от конкурентов довольно внушительное.

    После назначения главным тренером Сампаоли провансальцы одержали победы над «Ренном», «Брестом» и «Дижон». Также была ничья с «Монпелье».

    До приглашения Сампаоли «Марсель» за два с половиной месяца одержал лишь две победы.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Единственное поражение при новом рулевом южане потерпели разгром от «Нима» (0:3). Из-за нее они ненадолго опустились на шестую позицию, но сейчас они на три очка отстают от зоны еврокубков.

    «Лорьян»

    Тем временем «Лорьян» ждет непростая борьба за место в элите. На данный момент гости находятся на 17-й строчке.

    Команда на шесть очков отстает от зоны вылета. При этом от 18-й позиции, которая требует сыграть матчи за право выступать в Лиге 1, составляет всего два балла.

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  • 12/04/2021

    • В шести предыдущих поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу. Одолеть на своем поле удалось «Брест» (1:0).

    При этом дважды он потерпел поражения — один раз в Кубке Франции и еще раз в чемпионате страны. Но больше всего в этот период было ничьих — три.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

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    Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет, и обе команды забьют за 4,20.

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