В субботу, 17 апреля, «Марсель» на своем поле в рамках 33-го тура французской Лиги 1 примет «Лорьян». Стартовый свисток на данный поединок будет дан в 18:00 по мск. «Марсель» — «Лорьян»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

Недавно «Марсель» поднялся на пятое место. Правда, попасть в топ-4 уже почти нереально, отставание от конкурентов довольно внушительное.

После назначения главным тренером Сампаоли провансальцы одержали победы над «Ренном», «Брестом» и «Дижон». Также была ничья с «Монпелье».

До приглашения Сампаоли «Марсель» за два с половиной месяца одержал лишь две победы.

Все прогнозы на Лигу 1

Единственное поражение при новом рулевом южане потерпели разгром от «Нима» (0:3). Из-за нее они ненадолго опустились на шестую позицию, но сейчас они на три очка отстают от зоны еврокубков.

«Лорьян»

Тем временем «Лорьян» ждет непростая борьба за место в элите. На данный момент гости находятся на 17-й строчке.

Команда на шесть очков отстает от зоны вылета. При этом от 18-й позиции, которая требует сыграть матчи за право выступать в Лиге 1, составляет всего два балла.

В шести предыдущих поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу. Одолеть на своем поле удалось «Брест» (1:0).

При этом дважды он потерпел поражения — один раз в Кубке Франции и еще раз в чемпионате страны. Но больше всего в этот период было ничьих — три.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех гостей оценивается в 3,90, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет, и обе команды забьют за 4,20.