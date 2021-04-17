В субботу, 17 апреля, в рамках 26-го тура РПЛ «Локомотив» в Москве на «РЖД Арене» сыграет с «Ростовом». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по мск. «Локомотив» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

После зимней паузы «Локомотив» только радует своих поклонников, выиграв все проведенные восемь встреч с учетом всех сыгранных турниров.

За этот удачный период «железнодорожники» провели 19 мячей в ворота своих соперников, а получили всего лишь две пробоины. В шести встречах они победили «всухую» и только раз забили менее двух мячей за игру.

В своем последнем сыгранном поединке «красно-зеленые» одолели в рамках чемпионата страны в дерби «Спартак» со счетом 2:0, а ранее вышли победителями в 1/4 финала Кубка России над «Сочи» — 3:1.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Благодаря этой удачной серии «Локо» поднялся на третью позицию в турнирной таблице, значительно уступая лидеру, но от второй строки, дающей билет в ЛЧ, команда отстает на балл.

«Ростов»

«Ростов» за семь проведенных встреч во всех турнирах после зимнего перерыва добился всего лишь одной виктории, одолев в чемпионате в середине марта в гостях «Ротор» со счетом 4:0.

Еще в этом отрезке «комбайнеры» дважды сыграли вничью и четырежды уходили с поля поверженными. Дважды из них в минувших матчах, где они потерпели домашние фиаско от «Спартака» (2:3) и «Рубина» (0:1).

Всего после зимнего перерыва ростовчане забивали в трех случаях из семи. В одном матче они отличились четыре раза, а еще в двух встречах забивали по два гола.

В турнирной таблице РПЛ «Ростов» с 37 набранными очками идет на девятой позиции, практически не имея шансов зацепиться за зону еврокубков.

В первом круге между собой они расписали безголевую ничью, а в прошло чемпионате обменялись гостевыми викториями — 1:2 и 3:1.

Прогноз и ставка на «Локомотив» — «Ростов»

В этом матче букмекеры на тотал мячей больше 2,0 предлагают кэфф в 1.75, а на низовой исход дают 2.07.

Так как у «железнодорожников» надежная оборона, а у «Ростова» далеко не все хорошо в плане атаки, то от данной встречи ожидаем низового исхода. Наш прогноз — ТМ 2,0.