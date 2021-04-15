«Ротерхэм Юнайтед»
«Ротерхэм» на данный момент находится в зоне вылета. Сейчас команда занимает 22 место, имея в своем активе лишь 36 очков.
Показатели у одного из аутсайдеров подобающие. К примеру, лишь 36 забитых мячей в 37 матче явно говорят о проблемах в атаке.
В трех предыдущих турах коллектив не сумел победить при двух поражениях. Огорчить его удалось «Миллуолл» (0:1) и «Уикомб» (0:3), а ничья пришлась на игру с «Хаддерсфилдом» (0:0).
Предыдущая победа была одержана как раз перед этим на выезде в поединке с «Бристоль Сити» с результатом 2:0.
«Ковентри Сити»
Сейчас команда занимает скромное 21 место в турнирной таблице с 42 очками в активе. Правда, атака у «Ковентри» — явно проблемное звено, ведь в 40 матчах забито всего 36 мячей.
А вот пропускает «Ковентри» многовато. 56 мяча в 40 матчах вроде бы, не провал, но с такими показателями будет проблематично подняться подальше от группы вылета.
А от нее коллектив отделяют лишь шесть очков — именно на таком расстоянии находится его грядущий соперник, который остается в зоне вылета.
В пяти предыдущих поединках клуб одержал лишь одну победу при трех поражениях и одной ничьей. Переиграть удалось «Бристоль Сити» (3:1).
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.
Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,25.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.