В четверг, 15 апреля, в поединке 36-го тура английского Чемпионшипа «Ротерхэм Юнайтед» на своем поле примет «Ковентри Сити». Начало — в 21:00 по мск. «Ротерхэм Юнайтед» — «Ковентри Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ротерхэм Юнайтед»

«Ротерхэм» на данный момент находится в зоне вылета. Сейчас команда занимает 22 место, имея в своем активе лишь 36 очков.

Показатели у одного из аутсайдеров подобающие. К примеру, лишь 36 забитых мячей в 37 матче явно говорят о проблемах в атаке.

В трех предыдущих турах коллектив не сумел победить при двух поражениях. Огорчить его удалось «Миллуолл» (0:1) и «Уикомб» (0:3), а ничья пришлась на игру с «Хаддерсфилдом» (0:0).

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Предыдущая победа была одержана как раз перед этим на выезде в поединке с «Бристоль Сити» с результатом 2:0.

«Ковентри Сити»

Сейчас команда занимает скромное 21 место в турнирной таблице с 42 очками в активе. Правда, атака у «Ковентри» — явно проблемное звено, ведь в 40 матчах забито всего 36 мячей.

А вот пропускает «Ковентри» многовато. 56 мяча в 40 матчах вроде бы, не провал, но с такими показателями будет проблематично подняться подальше от группы вылета.

А от нее коллектив отделяют лишь шесть очков — именно на таком расстоянии находится его грядущий соперник, который остается в зоне вылета.

В пяти предыдущих поединках клуб одержал лишь одну победу при трех поражениях и одной ничьей. Переиграть удалось «Бристоль Сити» (3:1).

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,50.

Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80.